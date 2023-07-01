Продажи апельсинов в России в 2023 году выросли на 45%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Продажи апельсинов в России по итогам второго квартала 2023 года на 45% превысили показатель первого квартала, фрукт показал наибольший прирост спроса со стороны российских покупателей. Об этом говорится в исследовании «Контур. Маркета», имеющемся в распоряжении ТАСС.

Исследование сравнивает показатели первого и второго кварталов 2023 года, в нем обобщены данные порядка 80 точек в разных регионах РФ.

«Наиболее заметный рост показали продажи апельсинов: по сравнению с первым кварталом 2023 года выручка во втором квартале увеличилась на 20%, а количество чеков — на 45%. Большая разница в приросте говорит о том, что продукт подешевел, отчасти поэтому его стали покупать чаще», — говорится в сообщении.

При этом спрос на мандарины сократился на 68%, а выручка от их продажи — на 65%. «Логично, что снизился интерес к мандаринам, всплеск обычно наблюдаем в новогодние праздники. Апельсины оказались в лидерах, потому что они стали более доступны по цене и являются основой для прохладительных напитков, которые можно приготовить самостоятельно», — пояснила аналитик системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур. Маркета» Дарья Жигалина.

Интерес к яблокам и грушам также снизился: количество продаж упало на 12% и 22% соответственно. «Яблоки — традиционный продукт в потребительской корзине, его доля обычно составляет около 40% из всех продаваемых фруктов (в рублях). Во втором квартале яблок продали меньше, чем в первом. Связываю это с летним сезоном: выбор фруктов стал разнообразнее, появились свежие ягоды», — добавила аналитик. Кроме того, в России подешевели бананы, из-за чего число чеков выросло на 15%, хотя это принесло выручки всего на 2% больше, чем во втором квартале.

Рынок мяса

В категории «мясо и рыба» за тот же период времени лидером по выручки стала свинина. «Во втором квартале продажи свинины принесли магазинам на 7% больше выручки, а количество чеков выросло на 3%. Число чеков на говядину выросло на 12%, при этом выручка упала на 3% — мясо подешевело, и это подстегнуло спрос», — указывается в исследовании.

По словам Дарьи Жигалиной, если в первом квартале куриное мясо было на вершине топа по выручке, то сейчас сместилось на четвертую строчку рейтинга, уступив свинине, говядине и рыбе. «Между тем доля куриного мяса в рублях составляет 26% от остальных видов мяса. Во втором квартале доля свинины в рублях — 55%, рост продаж свинины связываем с открытием шашлычных к летнему сезону. А еще шашлык — традиционное блюдо для пикников и поездок на дачу. Как видим, свиной шашлык россияне уважают больше», — заключила она.

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