Защищали ворота в память о герое

Стали известны победители и призеры республиканских соревнований по мини-футболу памяти участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества, уроженца Ядринского муниципального округа Александра Конорева.

Как сообщили в Минспорте Чувашии, на турнир приехали команды из трех муниципальных округов. Также пришло много болельщиков, которые наблюдали за перипетиями игры на искусственном футбольном газоне.

В турнире участвовали коллективы физкультурно-оздоровительных комплексов «Хастар» Красночетайского муниципального округа и «Хелхем» из Аликовского МО, а больше всего представителей было заявлено от Ядринского муниципального округа — команды Большечурашевской школы, школ № 2 и № 3. Дружины вели борьбу в возрастной группе 15-17 лет.

По итогам упорных баталий игр победу одержала команда Ядринской школы № 3. «Серебро» завоевал коллектив ФОКа «Хелхем», а бронзовые награды достались красночетайским футболистам.

Справка «СЧ» Александр Конорев родился в 1985 году в деревне Верхние Мочары Ядринского муниципального округа. После прохождения срочной службы в Российской армии продолжил службу по контракту. С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции.

17 июня Александр героически погиб, доблестно исполняя свой долг. Был посмертно награжден орденом Мужества.