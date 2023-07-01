Памятник героям спецоперации в Чебоксарах будет открыт не позднее мая 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Монумент героям специальной военной операции в Чебоксарах будет открыт в 2024 году, не позднее Дня Победы. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев в интервью на выставке «Иннопром».

«Мы сделаем все, чтобы реализовать этот проект в кратчайшие сроки, но в любом случае мы его создадим не позже Дня Победы следующего года», — сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что на днях будет объявлен конкурс среди архитекторов. «Стоит задача не просто создания памятника на месте закладки камня, но в целом архитектурного объединения пространства действующего мемориала с Вечным огнем, который посвящен Великой Отечественной войне. Недалеко там же заложен камень под памятник строителям оборонительных рубежей, и, соответственно, в середине будет находиться памятник, посвященный участникам специальной военной операции», — пояснил он.

Глава республики считает целесообразным создать единый архитектурный ансамбль, который бы объединял тему борьбы с неонацистской идеологией, с фашизмом. «Задача сделать это пространство единым и содержательным. <…> Для детей там можно было бы проводить „живые уроки“, — добавил собеседник агентства.

По словам Николаева, памятник планируется создать без привлечения федеральных средств. «Я думаю, что финансирование будет наше и, вполне возможно, даже внебюджетное», — отметил он.

Камень в основание памятника героям специальной военной операции был заложен в Чебоксарах 28 июня. Монумент будет установлен в мемориальном парке «Победа» в городе Чебоксары. Здесь уже находятся памятник Воинской славы с Вечным огнем, Аллея памяти, Аллея героев, монументы героям Чувашии, Музей боевой техники, памятник погибшим в локальных конфликтах, храм-часовня святого Иоанна. Проект памятника будет выполнен по результатам архитектурно-художественного конкурса.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/18266221