ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, создают культ нацистов, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения — это тоже преступление, откровенный реваншизм тех, кто цинично готовил новый поход на Россию… Битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. И мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа».

(Из выступления на параде Победы на Красной площади)