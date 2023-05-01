Владимир Сорокин: «Я неразрывно связан со своей малой родиной»

Корреспонденты «СЧ» встретились с именитым земляком

Генеральному директору Машиностроительного конструкторского бюро «Искра» имени И.И. Картукова Владимиру Сорокину нелегко найти в плотном рабочем графике время для задушевных бесед, если так можно назвать наше с ним небольшое интервью. Но разговор с журналистами «СЧ» для него — это встреча с земляками из родной Чувашии.

Владимир Алексеевич родом из поселка Опытный Цивильского муниципального округа. С 2004 года он является председателем Совета директоров АО «ЭЛАРА», а с 2007 года возглавляет легендарное МКБ «Искра» — это один из ведущих производителей твердотопливных ракетных двигателей в стране. При любом удобном случае непременно приезжает в родные его сердцу места. А пока мы встретились в «Искре», где он поделился с нами мыслями о республике, воспитании молодежи и немного рассказал о работе своего предприятия.

Владимир Сорокин родился 31 марта 1958 года в поселке Опытный Цивильского района. Доктор технических наук, профессор, член–корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, полковник запаса, государственный советник Российской Федерации 2-го класса.

Председатель Совета директоров АО «ЭЛАРА». Генеральный директор ОАО «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени И.И. Картукова», входящего в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». По совместительству является заведующим кафедрой № 608 «Проектирование аэрогидрокосмических систем» Московского авиационного института.

Будущее для молодежи

— Владимир Алексеевич, как часто вы приезжаете на свою малую родину при вашей занятости?

— Я очень люблю Чувашию. И мне приятно, что в последнее время она уверенно развивается. Стараюсь чаще приезжать в поселок Опытный, в родные места, и не только чтобы отдохнуть душой. Буквально месяц назад приезжал в Опытный, где проходил хоккейный турнир памяти моего брата Александра Сорокина. Этот турнир мы проводим уже в течение пяти лет. В свое время я профинансировал в поселке ремонт всех спортивных сооружений, и сегодня у ребят из Опытного есть возможность не только играть в хоккей, но и заниматься другими видами спорта в обустроенных спортивных залах. Мы планируем с руководством Цивильского муниципального округа и дальше улучшать спортивную составляющую поселка.

— Вы полагаете, что сейчас очень важно «оспортивить» молодежь?

— Да, я считаю, что это важный элемент в общей цепи их личностного развития. Если мы хотим, чтобы дети из Чувашии стали достойными гражданами своей республики и России, надо создавать для них соответствующие условия. В частности, я говорю о поселке Опытный. Если здесь у детей будет выбор — без дела болтаться на улице, «зависать» в социальных сетях или с пользой провести время в спортивном зале, на хоккейной площадке и футбольном поле, я думаю, они выберут второе. Поэтому спортивная инфраструктура нужна. А занятия спортом положительно скажутся и на учебе — спортивные успехи, так сказать, приведут и к успехам за школьной партой. В конечном счете все это откроет перед ними двери в достойное будущее.

— Недавно вы организовали для школьников из Чувашии большое образовательное путешествие. Провели с ними экскурсию по музею «Искры», организовали посещение цехов, показали Москву. Вы много вкладываете в детей, даете им нужное направление для развития. С чем связана такая забота о подрастающем поколении?

— Им надо просто-напросто расширять кругозор, чтобы видели и понимали, что их окружает и что происходит в мире. Как могут дети, хоть из того же Опытного, кроме телевидения и интернета, что-то увидеть и услышать?.. Поэтому нужно показывать и рассказывать, чтобы у детей формировалось правильное мировоззрение и они понимали, куда нужно идти. Не торговать на рынке, а получать образование, стать профессионалами и двигать науку вперед. Чтобы они были лучше нас.

Да, мы принимали делегацию молодежи из Чувашии по просьбе моего друга, Главы Чувашской Республики Олега Николаева. Это талантливые старшеклассники, победители олимпиад и конкурсов по техническим направлениям. Они заинтересованы именно в техническом образовании. Мы им показали возможности нашего предприятия, рассказали, что у нас через дорогу находится специальное техническое училище, позволяющее готовить специалистов для работы на станках. Кроме того, у нас есть своя кафедра в Московском авиационном институте, которую я возглавляю. Мы готовим там уже специалистов высшей категории. Можно сказать, я намекнул им, куда можно поступить учиться после школы.

И, честно говоря, я был бы рад, если бы кто-то из них выбрал наше предприятие для своей будущей карьеры. Со своей стороны мы готовы оказать им необходимую поддержку и в плане обучения, и в плане будущего трудоустройства.

«Искра»

— Раз уж речь зашла о вашем предприятии — МКБ «Искра», как, на ваш взгляд, оно изменилось за то время, как вы стали генеральным директором?

— Вы уж извините, но мне очень неловко оценивать качество своей работы.

Справка «СЧ» Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» специализируется на разработке и серийном производстве твердотопливных ракетных двигателей, газогенераторов, разгонных блоков и систем авиационного и космического назначения. В состав МКБ входят конструкторское бюро, опытное производство и испытательная база, позволяющие производить полный цикл проектирования, отработки и производства двигателей и газогенераторов твердого топлива.

Владимир Алексеевич скромно умолчал о своем значительном вкладе в развитие предприятия, но мы сделаем это за него. Вот что мы выяснили, проведя небольшое журналистское расследование. Под руководством Сорокина в 2008 году началась реализация проекта по созданию современного центра ракетного двигателестроения, который включал и строительство нового завода на территории Московской области в Химках.

На первом этапе (2008-2012 годы) были построены и реконструированы три производственных корпуса. На втором (2013-2014 годы) — выполнены работы по строительству гостинично-административного комплекса. На третьем этапе (2015-2018 годы) завершено строительство двух производственных корпусов и газовой котельной.

А в 2018 году был построен учебно-методический центр, в котором помимо музейной экспозиции образцов продукции предприятия за всю его историю располагается учебно-материальная интерактивная база для проведения занятий со студентами профильных высших и средних учебных заведений. Иногда его называют просто — музей. Идея его создания полностью принадлежит Владимиру Сорокину.

Сегодня, работая в составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», МКБ «Искра» обладает мощным научно-производственным потенциалом и слаженной командой профессионалов, необходимыми для успешной реализации приоритетных для укрепления обороноспособности России проектов. В этом большая заслуга и героя нашего интервью.

Меценат

— Владимир Алексеевич, не могу обойти стороной такой момент. Известно, что вы оказали финансовую помощь при строительстве мемориала «Строителям безмолвных рубежей», при этом помогаете и участникам СВО — перечисляете средства в фонд «П?рле», вкладываетесь в создание спортивной инфраструктуры в поселке Опытный. Почему для вас это важно?

— Человек не должен забывать свои корни, историю своей страны, республики. Для меня это естественно. Понимаете, я не люблю говорить, что вот я там помогаю, здесь помогаю, потому что это нечто большее, чем просто личное. Я хочу сказать, что это нормальная ситуация, когда ты можешь сделать что-то хорошее, полезное и ты это просто делаешь. К тому же Чувашия занимает особое место в моем сердце. Я хочу, чтобы она становилась сильнее, краше, и мой вклад в ее развитие, если хотите, — доля моей ответственности за нее. Я всегда буду помогать своей республике, как делал это и раньше.

— Как вы считаете, это можно назвать нашей национальной чертой — своих не бросать?

— Безусловно. Особенно это видно сейчас, когда каждый житель республики, несмотря на статус и звание, вносит свой вклад в поддержку тех, кто находится в зоне СВО или помогает жителям Донбасса. Даже когда я подростком покидал свой поселок Опытный, потому что решил поступить в Казанское суворовское училище, я знал, что буду неразрывно связан со своей малой родиной. Я знал, что буду ей полезен.

Здесь нужно сделать еще одно важное отступление, говоря о роли Владимира Сорокина в жизни республики, — его имя прочно связано с АО «ЭЛАРА». Являясь председателем Совета директоров Научно-производственного комплекса, он вносит существенный вклад в развитие и предприятия, и нашего региона. А значимость «ЭЛАРЫ» сложно переоценить — в масштабах страны это одно из ведущих приборостроительных предприятий, производящих высокотехнологичную электронику.

Сегодня в области оборонно-промышленного комплекса «ЭЛАРА» обладает достаточными производственными ресурсами, чтобы производить качественную продукцию для нужд энергетики, нефтехимии, металлургии, машиностроения. ОАО «РЖД», АО «Трансмашхолдинг», ПАО «Силовые машины» в числе тех, кто пользуется продукцией чебоксарского предприятия.

На предприятии также проводится немаловажная для Владимира Алексеевича работа с молодежью. Для привлечения специалистов на производство и популяризации рабочих профессий здесь регулярно проводятся экскурсии для выпускников 9 и 11-х классов. При этом «ЭЛАРА» активно взаимодействует с ведущими университетами и колледжами России и Чувашии.