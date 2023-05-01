Владимир Сорокин: «Я неразрывно связан со своей малой родиной»

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Владимир Сорокин как профессионал — волевой и целеустремленный, как человек — открытый и душевный. Фото Максима Васильева

Корреспонденты «СЧ» встретились с именитым земляком

Генеральному директору Машиностроительного конструкторского бюро «Искра» имени И.И. Картукова Владимиру Сорокину нелегко найти в плотном рабочем графике время для задушевных бесед, если так можно назвать наше с ним небольшое интервью. Но разговор с журналистами «СЧ» для него — это встреча с земляками из родной Чувашии.
Владимир Алексеевич родом из поселка Опытный Цивильского муниципального округа. С 2004 года он является председателем Совета директоров АО «ЭЛАРА», а с 2007 года возглавляет легендарное МКБ «Искра» — это один из ведущих производителей твердотопливных ракетных двигателей в стране. При любом удобном случае непременно приезжает в родные его сердцу места. А пока мы встретились в «Искре», где он поделился с нами мыслями о республике, воспитании молодежи и немного рассказал о работе своего предприятия.

Владимир Сорокин родился 31 марта 1958 года в поселке Опытный Цивильского района. Доктор технических наук, профессор, член–корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, полковник запаса, государственный советник Российской Федерации 2-го класса.
Председатель Совета директоров АО «ЭЛАРА». Генеральный директор ОАО «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени И.И. Картукова», входящего в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». По совместительству является заведующим кафедрой № 608 «Проектирование аэрогидрокосмических систем» Московского авиационного института.

Будущее для молодежи

 

— Владимир Алексеевич, как часто вы приезжаете на свою малую родину при вашей занятости?
— Я очень люблю Чувашию. И мне приятно, что в последнее время она уверенно развивается. Стараюсь чаще приезжать в поселок Опытный, в родные места, и не только чтобы отдохнуть душой. Буквально месяц назад приезжал в Опытный, где проходил хоккейный турнир памяти моего брата Александра Сорокина. Этот турнир мы проводим уже в течение пяти лет. В свое время я профинансировал в поселке ремонт всех спортивных сооружений, и сегодня у ребят из Опытного есть возможность не только играть в хоккей, но и заниматься другими видами спорта в обустроенных спортивных залах. Мы планируем с руководством Цивильского муниципального округа и дальше улучшать спортивную составляющую поселка.
— Вы полагаете, что сейчас очень важно «оспортивить» молодежь?
— Да, я считаю, что это важный элемент в общей цепи их личностного развития. Если мы хотим, чтобы дети из Чувашии стали достойными гражданами своей республики и России, надо создавать для них соответствующие условия. В частности, я говорю о поселке Опытный. Если здесь у детей будет выбор — без дела болтаться на улице, «зависать» в социальных сетях или с пользой провести время в спортивном зале, на хоккейной площадке и футбольном поле, я думаю, они выберут второе. Поэтому спортивная инфраструктура нужна. А занятия спортом положительно скажутся и на учебе — спортивные успехи, так сказать, приведут и к успехам за школьной партой. В конечном счете все это откроет перед ними двери в достойное будущее.
— Недавно вы организовали для школьников из Чувашии большое образовательное путешествие. Провели с ними экскурсию по музею «Искры», организовали посещение цехов, показали Москву. Вы много вкладываете в детей, даете им нужное направление для развития. С чем связана такая забота о подрастающем поколении?
— Им надо просто-напросто расширять кругозор, чтобы видели и понимали, что их окружает и что происходит в мире. Как могут дети, хоть из того же Опытного, кроме телевидения и интернета, что-то увидеть и услышать?.. Поэтому нужно показывать и рассказывать, чтобы у детей формировалось правильное мировоззрение и они понимали, куда нужно идти. Не торговать на рынке, а получать образование, стать профессионалами и двигать науку вперед. Чтобы они были лучше нас.

Школьникам из Чувашии сильно повезло, потому что экскурсию по музею «Искры» для них провел лично Владимир Сорокин. Фото Максима Васильева

Да, мы принимали делегацию молодежи из Чувашии по просьбе моего друга, Главы Чувашской Республики Олега Николаева. Это талантливые старшеклассники, победители олимпиад и конкурсов по техническим направлениям. Они заинтересованы именно в техническом образовании. Мы им показали возможности нашего предприятия, рассказали, что у нас через дорогу находится специальное техническое училище, позволяющее готовить специалистов для работы на станках. Кроме того, у нас есть своя кафедра в Московском авиационном институте, которую я возглавляю. Мы готовим там уже специалистов высшей категории. Можно сказать, я намекнул им, куда можно поступить учиться после школы.
И, честно говоря, я был бы рад, если бы кто-то из них выбрал наше предприятие для своей будущей карьеры. Со своей стороны мы готовы оказать им необходимую поддержку и в плане обучения, и в плане будущего трудоустройства.

«Искра»

 

— Раз уж речь зашла о вашем предприятии — МКБ «Искра», как, на ваш взгляд, оно изменилось за то время, как вы стали генеральным директором?
— Вы уж извините, но мне очень неловко оценивать качество своей работы.

Справка «СЧ»
Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» специализируется на разработке и серийном производстве твердотопливных ракетных двигателей, газогенераторов, разгонных блоков и систем авиационного и космического назначения. В состав МКБ входят конструкторское бюро, опытное производство и испытательная база, позволяющие производить полный цикл проектирования, отработки и производства двигателей и газогенераторов твердого топлива.
 

Владимир Алексеевич скромно умолчал о своем значительном вкладе в развитие предприятия, но мы сделаем это за него. Вот что мы выяснили, проведя небольшое журналистское расследование. Под руководством Сорокина в 2008 году началась реализация проекта по созданию современного центра ракетного двигателестроения, который включал и строительство нового завода на территории Московской области в Химках.

На первом этапе (2008-2012 годы) были построены и реконструированы три производственных корпуса. На втором (2013-2014 годы) — выполнены работы по строительству гостинично-административного комплекса. На третьем этапе (2015-2018 годы) завершено строительство двух производственных корпусов и газовой котельной.
А в 2018 году был построен учебно-методический центр, в котором помимо музейной экспозиции образцов продукции предприятия за всю его историю располагается учебно-материальная интерактивная база для проведения занятий со студентами профильных высших и средних учебных заведений. Иногда его называют просто — музей. Идея его создания полностью принадлежит Владимиру Сорокину.
Сегодня, работая в составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», МКБ «Искра» обладает мощным научно-производственным потенциалом и слаженной командой профессионалов, необходимыми для успешной реализации приоритетных для укрепления обороноспособности России проектов. В этом большая заслуга и героя нашего интервью.

 

Меценат

 

— Владимир Алексеевич, не могу обойти стороной такой момент. Известно, что вы оказали финансовую помощь при строительстве мемориала «Строителям безмолвных рубежей», при этом помогаете и участникам СВО — перечисляете средства в фонд «П?рле», вкладываетесь в создание спортивной инфраструктуры в поселке Опытный. Почему для вас это важно?
— Человек не должен забывать свои корни, историю своей страны, республики. Для меня это естественно. Понимаете, я не люблю говорить, что вот я там помогаю, здесь помогаю, потому что это нечто большее, чем просто личное. Я хочу сказать, что это нормальная ситуация, когда ты можешь сделать что-то хорошее, полезное и ты это просто делаешь. К тому же Чувашия занимает особое место в моем сердце. Я хочу, чтобы она становилась сильнее, краше, и мой вклад в ее развитие, если хотите, — доля моей ответственности за нее. Я всегда буду помогать своей республике, как делал это и раньше.
— Как вы считаете, это можно назвать нашей национальной чертой — своих не бросать?
— Безусловно. Особенно это видно сейчас, когда каждый житель республики, несмотря на статус и звание, вносит свой вклад в поддержку тех, кто находится в зоне СВО или помогает жителям Донбасса. Даже когда я подростком покидал свой поселок Опытный, потому что решил поступить в Казанское суворовское училище, я знал, что буду неразрывно связан со своей малой родиной. Я знал, что буду ей полезен.

 

Здесь нужно сделать еще одно важное отступление, говоря о роли Владимира Сорокина в жизни республики, — его имя прочно связано с АО «ЭЛАРА». Являясь председателем Совета директоров Научно-производственного комплекса, он вносит существенный вклад в развитие и предприятия, и нашего региона. А значимость «ЭЛАРЫ» сложно переоценить — в масштабах страны это одно из ведущих приборостроительных предприятий, производящих высокотехнологичную электронику.

Сегодня в области оборонно-промышленного комплекса «ЭЛАРА» обладает достаточными производственными ресурсами, чтобы производить качественную продукцию для нужд энергетики, нефтехимии, металлургии, машиностроения. ОАО «РЖД», АО «Трансмашхолдинг», ПАО «Силовые машины» в числе тех, кто пользуется продукцией чебоксарского предприятия.
На предприятии также проводится немаловажная для Владимира Алексеевича работа с молодежью. Для привлечения специалистов на производство и популяризации рабочих профессий здесь регулярно проводятся экскурсии для выпускников 9 и 11-х классов. При этом «ЭЛАРА» активно взаимодействует с ведущими университетами и колледжами России и Чувашии.

 
Опубликовано: 4 мая 2023 г.


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