Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности тепла для дошкольников Чебоксар

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» приступил к проведению очередной серии уроков безопасности тепла.

С правилами бережного пользования энергоресурсами и грамотного поведения вблизи объектов теплоснабжения познакомились воспитанники детского сада №143. Сотрудники компании в доступной форме рассказали ребятам, в каких местах играть недопустимо и как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения из них и выхода воды на поверхность.

Занятие предусматривало активное участие детей: они отвечали на вопросы энергетиков, рисовали и играли. Также всем участникам урока были вручены познавательные и красочные книги по теме энергобезопасности, разработанные с учетом возраста детей.

«Т Плюс» предпринимает все необходимые меры по соблюдению регламентов эксплуатации и регулярного контроля технической исправности объектов теплосетевого хозяйства, расположенных в общественных зонах, но полностью обезопасить их от воздействия посторонних лиц не представляется возможным. Именно поэтому компания постоянно уделяет внимание вопросам безопасности тепла и грамотного поведения вблизи энергообъектов. Филиал ежегодно проводит регулярные тематические уроки в интерактивном формате в детских дошкольных и образовательных учреждениях Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска.