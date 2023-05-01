Планерка Главы: подготовка ко Дню Победы, итоги выставки в Узбекистане

Более 25 тыс. человек приняли участие в праздничных первомайских мероприятиях в учреждениях культуры Чувашии. А в ближайшие дни необходимо завершить подготовку к предстоящему Дню Победы. Об этом шла речь на еженедельном совещании у Главы республики Олега Николаева.

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Празднование Дня Победы должно пройти на высоком организационном уровне. Следует обеспечить четкое выполнение намеченных мероприятий и необходимые меры безопасности.

В муниципальной культурно-досуговой сфере прошло свыше 460 мероприятий, доложила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Еще 280 состоялись в государственных учреждениях отрасли. Одно из наиболее знаковых событий прошло в Чебоксарах, где чествовали представителей 27 трудовых династий. Особое звучание оно приобретает в нынешний Год педагога и наставника.

Практически одновременно началась подготовка ко Дню Победы. Здесь заметное событие — показ фильма «Нюрнберг», который вышел в прокат в начале марта. Киносеансы посетили порядка 8 тыс. человек, в том числе 7 тыс. — по программе «Пушкинская карта». Министр отметила невысокий уровень посещения этого фильма в ряде муниципалитетов, в частности, Урмарском, Цивильском — от 21 до 40 человек. Выбор зрителей — дело вкуса, но речь идет все же о кинематографическом явлении неординарном, побуждающем знать истинную правду о войне, сказала министр. И руководству округов об этом следовало бы помнить.

Во всех учреждениях культуры составлены планы предстоящих мероприятий, в которых планируется участие порядка 200 тыс. человек. На местах завершено приведение в порядок мемориальных комплексов. Совместно с республиканским военкоматом идет подготовка парада Победы. Важный момент — проведен ряд благотворительных мероприятий в счет фонда Перле.

На сегодня в республике проживает 4692 ветерана и вдов инвалидов и участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Большинство из них — это труженики тыла. Органы соцзащиты строго следят за получением всех положенных ветеранам льгот. На различные виды социальной поддержки из бюджета направляется порядка 152 млн рублей. На улучшение жилищных условий в этом году предусмотрено более 15 млн рублей. С начала года обследованы условия жизни 4072 ветеранов войны. Завершить эту работу планируется до 8 мая, сообщила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. По ее словам, с 2011 года программой по улучшению жилищных условий ветеранов воспользовались шесть тысяч человек.

Ко Дню Победы 170 ветеранам, непосредственным участникам боевых действий, будут вручены подарочные наборы. В них входят чай, конфеты, термос, кружка, таблетница и вышитые кисеты, а также персональные поздравления от Главы республики. Особенность Дня Победы в этом году — это преемственность поколений воинов-освободителей, которые сражались за Родину во время Великой Отечественной войны и сражаются сегодня в зоне проведения специальной военной операции.

9 Мая парад Победы с участием военной техники пройдет по центральным улицам города Чебоксары. Вместо традиционного шествия Бессмертного полка пройдет Всероссийская акция «Стена памяти», на которой все желающие смогут разместить портреты своих воевавших родных. Такие «стены памяти» будут в каждом образовательном учреждении.

Глава республики поблагодарил деятелей культуры, принявших участие в благотворительных акциях. При этом напомнил о поездке делегации республики в Запорожскую область, в частности, о работе по поддержке наших соотечественников в Бердянском округе.

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В ходе проведения таких масштабных мероприятий, как участие в выставке «Иннопром», впредь учитывать все возникающие нюансы. Подобные экспозиции — возможность для заделов в дальнейшей работе, продвижении и реализации многих идей и новых инвестиционных проектов.

Как уже сообщалось, делегация нашей республики под руководством Главы Чувашии Олега Николаева с визитом побывала в Республике Узбекистан в рамках участия в Международной промышленной выставке «Иннопром — Центральная Азия». Чувашия впервые была представлена на этом крупном форуме отдельной экспозицией, сказал в своем докладе вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Одно из центральных событий экспозиции — презентация тракторов Волжского комбайнового завода, выпуск которых налажен в рамках специального инвестиционного проекта республики совместно с партнерами из Индии. Данное детище высоко оценил вице-премьер российского Правительства — глава Минпромторга Денис Мантуров. Новую технику начнут поставлять в Узбекистан с 1 июля.

В течение трех дней прошло много деловых встреч, подписан ряд перспективных соглашений. В частности, достигнута договоренность с Минздравом Узбекистана о сотрудничестве в сфере медицинского туризма. А на встрече с представителями Минэнерго обсудили вопрос о расширении торгово-экономического сотрудничества в сфере электротехнических кластеров. В ближайшее время планируется также организовать серию встреч по теме туризма. Достигнуты договоренности об установлении побратимских отношений. Прошли также встречи с делегациями ряда российских регионов. В частности, с представителями Ханты-Мансийского округа достигнута договоренность о совместных бизнес-миссиях. Олег Николаев поблагодарил организаторов за плодотворную поездку и выразил пожелание на будущее столь же эффективно и четко проводить подобные миссии.

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После завершения весенних полевых работ следует организовать анализ эффективности использования агротехнических ресурсов с учетом предоставляемых субсидий. Прежде всего на приобретение удобрений.

Посевная в республике ведется на второй половине запланированных площадей, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. По данным на 2 мая, семена зерновых и зернобобовых культур уложены в почву на 72% отведенного посевного клина. В Алатырском, Яльчикском округах сев близится к завершению. В целом по республике сев планируется закончить в течение ближайших десяти дней. В ряде округов приступили к посадке картофеля.

Вся посевная площадь под урожай нынешнего года составляет 550,7 тыс. гектаров, в том числе 310 тыс. — яровые, напомнил министр. В целом аграрии обеспечены нужными ресурсами в достаточной мере. По ряду позиций их приобретение субсидируется из бюджета. В этой связи Глава республики предложил по завершении посевной проанализировать отдачу господдержки, в частности, при использовании удобрений.