Глава Чувашии отметил значимость профсоюзного движения, в том числе в эпоху развития искусственного интеллекта

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Развитие профсоюзного движения является основной развития общества, заявил Глава Чувашии Олег Николаев на встрече с профсоюзным активом республики. Руководитель региона поздравил трудовые коллективы с Праздником весны и труда и призвал приложить дополнительные усилия в развитие профсоюзов.

«Конечно же, история, советского и российского профсоюзного движения имеет особенности. Может быть, чуть меньше чем мировая, но достаточно действенная. Если мы возьмем период Советского Союза, то роль профсоюзов и его места в развитии производственных, скажем так, отношений, социально-экономического развития и развития общества, было колоссальным. И каждый член трудового коллектива с одной стороны был участником профсоюзного движения в той или иной отрасли и при этом всегда чувствовал заботу профсоюзов на своем плече», — сказал Николаев, обращаясь к трудовым коллективам.

​«Современная или новейшая история профсоюзного движения сильно отличается от тех уровней расцвета профсоюзного движения Советского союза, но при этом роль профсоюзов остается достаточного важной и значимой в нашей жизни. И нам надо предпринять дополнительные усилия в развитии профсоюзного движения. Это является основой развития нашего общества», — подчеркнул Глава Чувашии.

Олег Николаев выразил мнение, что спад значимости профсоюзного движения в последние десятилетия вызван тем, что большинство людей не понимали и не осознавали, какое место он занимает в жизни человека.

Также он посетовал, что люди могут вспоминать о профсоюзах только тогда, когда сталкиваются со сложностями.

По мнению Николаева, профсоюзы актуальны и в период развития искусственного интеллекта.

«Как только искусственный интеллект появится, у нас с вами будут автоматически пересматриваться всё аспекты трудовых отношений. Мы с вами слышали, что многие профессии просто утратят свою актуальность Наши с вами выработанные традиции взаимодействия, варианты и инструменты реагирования на эти изменения позволят защитить людей. Такие вызовы, несомненно, будут, но мы их точно преодолеем, если мы будем вместе, если мы будем придерживаться традиций сегодняшнего праздника», — выразил уверенность он.
Опубликовано: 1 мая 2023 г.


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