Пространства преображаются, но без проблем не обходится

Ровны ли бордюры, надежен асфальт?

Как перенесли зиму объекты благоустройства, работы на которых выполнялись в прошлом году? Какие общественные пространства только предстоит привести в порядок? Об этом шла речь на выездном заседании постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству. Вместе с депутатами с результатами ремонтных работ на общественных территориях ознакомился глава Чебоксар Евгений Кадышев.

Один из объектов, который заметно преобразился в прошлом году, — сквер у площади Республики. Здесь уложили новую тротуарную плитку, установили удобные скамейки, смонтировали современную систему наружного освещения. Планируется провести коммуникации для автоматизированной системы полива. На днях газоны очистят от мелкого мусора и прошлогодней листвы, а к началу лета оформят четыре цветника, расположенных в сквере. К тому же, как рассказал глава Чебоксар Евгений Кадышев, когда он был в ДНР, глава города Донецка изъявил желание привезти к нам и высадить знаменитые донецкие розы в честь 555-летия столицы нашего региона. Сквер у площади Республики — одно из возможных мест для цветочной экспозиции.

ЕВГЕНИЙ КАДЫШЕВ, глава Чебоксар: «Ремонтные работы сделаны хорошо, но на этом благоустройство дворов и скверов не заканчивается. Уже появились некоторые вопросы у эксплуатационных служб. Здесь вместе с горожанами мы пытаемся решить текущие проблемы, которые возникают с течением времени. Также мы уделили особое внимание общественным территориям, работы на которых продолжаются в этом году в рамках вторых этапов».

Другой объект благоустройства, который стал центром притяжения горожан после обновления, — сквер Текстильщиков по улице И. Франко. Теперь это уютное общественное пространство с многофункциональной детской площадкой, на которой любой ребенок сможет найти занятие по душе. В сквере современное наружное освещение и система видеонаблюдения, обновлены бордюры, уложен асфальт. Также выполнено озеленение, высажены кусты. Испытания зимой и первыми ливнями сквер прошел на ура.

А вот благоустройство Обиковского леса по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» еще продолжается. На первом этапе здесь оборудовали спортплощадку с двумя баскетбольными кольцами. Планируется установить спортивное оборудование и детскую площадку, а затем будет построено и футбольное поле с трибунами.

И местные жители, и члены постоянной комиссии обратили внимание на отсутствие подходов к оборудованной спортивной площадке со стороны близлежащих домов. Как выяснилось, укладка асфальта все-таки запланирована, но только на третьем этапе работ…

Справка «СЧ» На благоустройство дворовых и общественных территорий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в 2023 году выделено 169,46 млн рублей.

Помимо общественных пространств депутаты осматривали дворовые территории. И их состояние кое-где вызывало нарекания. Во дворе между домами 62 (корпус 1) и 64 по улице Гражданской уже установлена современная детская площадка. Но ощущения благоустроенного пространства нет — из-за некачественного тротуара и бордюров, которые окружают дома. Впрочем, подрядчик на объекте активно работает над устранением недочетов. Если же говорить в целом о дворовых территориях, то больше всего вопросов возникало по поводу скопления воды на тротуарах и межквартальных проездах и разрушения нового асфальтового покрытия.