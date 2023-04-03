Завтра в Чувашской государственной филармонии выступит этно-группа «DIVA»

Дыхание веков и ритм современности

Заявить о себе на съемочной площадке, соревнуясь в мастерстве с самыми одаренными певцами и танцорами со всей России, решится не каждый. Именно поэтому в проект «Страна талантов» на телеканале НТВ попадают лучшие из лучших. Кстати, месяц назад на его географической карте появилась и Чувашия. Песня «Шӑпчӑк» (Соловей), исполненная в эфире этно-группой «DIVA», вызвала горячий отклик у телезрителей и организаторов популярного шоу. Услышать коллектив вживую чебоксарцы смогут завтра в Чувашской государственной филармонии.

Соединить народную мелодию, уходящую корнями в деревни и села, с элементами джаза, лаунжа и эмбиента, сделав это максимально органично, гладко и «вкусно», удается немногим. Так что авторский почерк музыкантов, основанный на синтезе архаики и современности, традиций и новаторства, узнаваем из тысячи. Особенно цепляет слух оригинальное сочетание характерной чувашской пентатоники и пикантной блюзовой гармонии, заставляющее по-новому взглянуть на фольклор. То есть представить рекрутские, лирические и гостевые песни в несколько иной стилевой плоскости, сравнив их аранжировку с уже классическими обработками Федора Павлова, Степана Максимова и Василия Воробьева.

Недаром певица и большой знаток народного творчества Надежда Бабкина, возглавляющая жюри программы, назвала чувашей «талантливыми людьми» и отметила не только самобытность материала, но и свежесть его подачи. Не менее высокую оценку артисты получили на престижных фестивалях и шоукейсах «Ural Music Night», «The Voice of Baikal», «Musafir» и «Добровидение». И, действительно, их дебютный альбом «Chuvash Stanzas & Songs» (Чувашские строфы и песни), вошедший в ТОП-40 всемирного чарта Transglobal World Music Chart, — словно встреча прошлого и настоящего, глубокой древности веков и мятежной повседневности.

Привлекает и богатство инструментария, отчего любая композиция, будь то «Вĕç-вĕç, куккук» (Лети-лети, кукушка) или «Хурăн çулçи» (Березонька), превращается в настоящее тембровое пиршество. К примеру, наряду с привычными гитарой (Максим Шибин), бас-гитарой (Дмитрий Игнатов) и ударными (Владимир Воеводин) в составе нашлось место флейте (Александр Бруни) и валторне (Константин Бруни). Особую колоритность звучанию придает обволакивающий голос этнической флейты, встречающейся в культуре разных народов мира. Вокальная партия тоже довольно многолика. Ее делят между собой Александр Ильин, Михаил Матвеев и Анастасия Батюкова, известные в республике как солисты ансамбля «Сявал» и фолк-группы «Дуняша Style».

А вот лидер коллектива Руслан Соловьев не только поет, но и играет на рояле. По его мнению, главная цель любого творческого начинания — не слава и толпы поклонников, а возможность возродить интерес к истории своего края, заставить современников задуматься о многонациональном культурном достоянии страны. И если хотя бы один из сидящих в зале вспомнит о том, как бабушка пела ему колыбельную на родном языке, значит, все это не зря.