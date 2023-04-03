Убил тем, что под руку попало

В Чебоксарах вынесен приговор мужчине, убившему своего знакомого с помощью совершенно, на первый взгляд, мирного канцелярского предмета.

…К сожалению, иногда для гибели человека достаточно самой безобидной вещи — например, карандаша. Но вряд ли об этом задумывался чебоксарец, осенью прошлого года пришедший в гости к своему знакомому в одно из городских общежитий. Как несложно догадаться, встреча не обошлась без распития горячительных напитков. К сожалению, в какой-то момент дружеское застолье переросло в ссору. В ходе словесной перепалки обвиняемый начал избивать хозяина комнаты, нанося ему удары руками по всему телу. А дальше в порыве гнева пьяный гость схватил карандаш и нанес им два удара в шею своего знакомого. В результате полученных травм у 40-летнего мужчины была повреждена вена, и он скончался на месте происшествия.

На днях прокуратура Мос-ковского района Чебоксар поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего чебоксарца. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Приговором суда, еще не вступившим в законную силу, мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

КСТАТИ

Схожий случай произошел в прошлом году в городе Новомосковске Тульской области. Там во время пьяной ссоры 71-летний пенсионер ударил своего знакомого карандашом в глаз. Правда, гость не ограничился только этим — он схватил нож и нанес им ослепленному собутыльнику смертельные ранения.