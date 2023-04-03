Как ВИШ исполняет желания

Ежегодно пять тысяч семей в Чувашии попадают в стрессовую ситуацию из-за ЕГЭ и поступления. Чтобы сохранить здоровье выпускника, психологи рекомендуют:

— больше времени проводить на воздухе, а не сидеть с репетиторами и за компьютером сутками;

— по ночам спать, а не зубрить — материал усваивается только во сне, отсутствие сна ведет к истощению и забывчивости;

— организовывать правильное питание и достаточное количество витаминов — дать основу нервной системе работать в нормальном режиме;

— попытаться снизить навязанное восприятие сложности единого госэкзамена, поступление — очередной этап в жизни, который разрешено переиграть;

— выше 95 баллов за ЕГЭ — это почти поступление туда, куда хочется родителям, но здоровый ребенок в семье — еще лучше.

В 2022 году Институт изучения детства, семьи и воспитания провел опрос и выяснил, что сами выпускники больше ценят физическое и психическое здоровье, наличие друзей, активную жизнь, интересную работу и уверенность в себе. Так стоит ли семье выпускника бояться наступающих экзаменов и переживать после получения результатов ЕГЭ, что последние годы прожиты зря?

На самом деле главные желания родителей — крепкий вуз, востребованная специальность, опытные педагоги, практика на предприятии, рост в карьере и финансовом плане и счастливая личная жизнь — исполняются рядом, в Чебоксарах. Нужно только поступить на одно из направлений подготовки Чувашского госуниверситета: информатика и вычислительная техника; электроника и наноэлектроника; электроэнергетика и электротехника; конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Затем пройти отбор в Высшую инженерную школу, стать одним из лучших инженеров в стране. И тогда при выпуске молодой бакалавр: умный, опытный, с широким кругозором и большим кругом знакомых и двумя дипломами, сам будет выбирать варианты из карьерных предложений инженерного рынка труда страны. Хотя выпускники ВИШ будут востребованы и на предприятиях электротехнического кластера, самого большого в России, сердце которого в Чувашии, а зарплаты достигают столичного уровня.

А главное, что учиться студенту будет интересно. Потому что расписание ВИШ построено на модулях — никаких поточных лекций, привычных зачетов и экзаменов. В Высшей инженерной школе студенты сами выбирают нужные предметы, сами собирают команды и сами решают производственные задачи. Занятия проводят преподаватели ведущих вузов страны, а экзамен — это защита готовых проектов, которые потом внедрят на предприятии. Первые два года студенты учатся по единой программе, получают базовые компетенции, остальные два года — профильные и предпринимательские компетенции, а весь период обучения дополнительно выбирают предметы по желанию — от робототехники до риторики.

«Вишенкой» для родителей и студентов станут, в дополнение к академической, специальные стипендии от вуза и партнеров, общежитие для приезжих и индивидуальная образовательная траектория. В итоге из ВИШ выпускается инженер-исследователь, инженер-разработчик и инженер-предприниматель в одном лице с двумя дипломами.

Получать столичную зарплату гораздо выгоднее в Чувашии, потому что здесь другое качество жизни, проще следить за здоровьем и использовать свободное время на собственное развитие, а не на дорогу от дома на работу. С ВИШ это возможно, главное — попасть в число 100 финалистов отбора. Причем результаты ЕГЭ на отбор в Высшую инженерную школу ЧГУ не влияют.

Подробно о ВИШ:

Сайт: vish.chuvsu.ru

группа ВК: vk.com/vish.chuvsu

Телеграм и ВК руководителя Высшей инженерной школы — Дарьи Анатольевны Троешестовой — @daria_troeshestova.

Лиц. № 2276 от 19.07.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама.