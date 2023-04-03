В Чувашии со дня на день завершится отопительный сезон

По нормам тепло выключат, как только среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней установится на отметке +8 градусов и выше. Между тем на планерке у Главы республики обсудили предварительные итоги, как велось теплоснабжение минувшей зимой, где чаще всего случались аварии и какие необходимо выполнить задачи в межсезонье, чтобы в следующем отопительном периоде жалоб на подачу тепла со стороны населения было меньше.

Как доложил руководителю региона первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов, с начала отопительного сезона, стартовавшего 14 сентября 2022 года с подачи тепла в социальные учреждения, ЖКХ республики функционирует устойчиво. Объекты теплоснабжения работают в своем привычном режиме. Более чем на сутки подача тепла в многоквартирные дома не прекращалась. При этом за весь холодный сезон на объектах коммунальной инфраструктуры произошло 728 инцидентов, около 170 из них — на объектах теплоснабжения, в 365 случаях возникли проблемы с водоснабжением, где-то подвели электричество и газ. Наибольшее количество аварий по теплоснабжению и водоснабжению приходится на Чебоксары, Шумерлю и Новочебоксарск.

Уже сейчас, по словам Максимова, идет подготовка к следующему отопительному периоду. До 15 сентября 2023 года намечено заменить или капитально отремонтировать 27 изношенных котлов, привести в порядок около 140 км тепловых и водопроводных сетей, что больше, чем в прошлом году. «Увеличение объемов обновления коммунального хозяйства региона стало возможным благодаря участию республики в различных федеральных программах, выросло и финансирование из республиканского бюджета», — отметил заместитель министра.

К слову, на развитие жилищно-коммунального хозяйства из бюджета республики нынче направляется 5,2 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей — на модернизацию коммунального хозяйства. Масштабная «переделка» началась на объектах ЖКХ Шумерли, Алатыря и Козловки. С 2022 по 2024 год в этих городах с помощью разных программ и благодаря поддержке Фонда национального благосостояния и Фонда развития территорий запланировано привести в порядок более 120 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, уже в этом году построят восемь блочно-модульных котельных. По мнению Владимира Максимова, все это позволит улучшить тепловое хозяйство малых городов.

С учетом требований Минэнерго России у всех муниципалитетов должны быть паспорта готовности к началу отопительного сезона. Так, в прошлом году такой документ получили 23 муниципальных образования региона, за исключением Порецкого, Чебоксарского и Шемуршинского округов, последние два, кстати, уже второй год не получают паспортов. Причины, по словам Максимова, — «в отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов или обученного персонала».

Глава Шемуршинского муниципального округа Александр Чамеев, подключившись к совещанию по видеосвязи, объяснил, что всему виной старая котельная 1960-х годов постройки, у которой «отклонена труба и есть ряд других недочетов». От нее теплом «питаются» детсад, школа и больница. И если для медучреждения, по словам руководителя администрации, готов проект строительства новой котельной с гарантированным финансированием, то образовательные заведения пока остались не у дел. Муниципалитет ведет переговоры, чтобы к новой котельной больницы «пристроить» школу и садик.

Глава Чувашии Олег Николаев попросил руководителей муниципалитетов не откладывать проблемы в долгий ящик и в течение недели представить варианты решения вопроса, чтобы к следующему отопительному сезону получить паспорта готовности.

МЕЖДУ ТЕМ

А о безопасности забыли…

Обсуждая итоги отопительного сезона, затронули на совещании и другие «болевые» вопросы ЖКХ. В частности, Глава Чувашии напомнил «о печальном случае в Канаше», судя по всему, имея в виду пожар в многоквартирном доме, где без согласия собственников поставили оборудование связи, причем с нарушениями требований пожарной безопасности, что в итоге привело к ЧП. Олег Николаев отметил, что необходимо навести порядок в использовании общедомового имущества с учетом мнения жителей и возможным участием правоохранительных органов. Он также выразил готовность при необходимости создать межведомственную рабочую группу для правовой оценки действий всех участников процесса.