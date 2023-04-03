Жительнице Мариинско-Посадского района предъявлено обвинение в убийстве сожителя

Следственный комитет России по Чувашии завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летней жительницы деревни Эльбарусово Мариинско-Посадского района.

Как сообщили в этом ведомстве, в конце января текущего года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась у себя дома со своим сожителем. Усмирить свой пьяный гнев она не смогла, и словесная перепалка закончилась трагедией — женщина нанесла сожителю удар ножом. От полученного ранения мужчина скончался.

Обвиняемая свою вину признала. Уголовное дело направлено в Мариинско-Посадский районный суд.