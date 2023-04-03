В Чебоксарах открылась научно-практическая конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России»

Релейная защита – в новых условиях

В Чебоксарах открылась V11 Международная научно-практическая конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» и выставка «РЕЛАВЭКСПО-2023». Это самый авторитетный форум в сфере электроэнергетики страны, проходящий в столице Чувашии раз в два года. На этот раз в нем участвуют около 3 тыс. представителей электротехнической отрасли и потребителей ее продукции из 69 регионов России, а также из Республики Беларусь, Таджикистана и Кыргызстана.

Столица Чувашии закономерно стала центром притяжения специалистов отрасли – Чебоксары являются своеобразной столицей электротехнической промышленности страны. Продукция электротехнического кластера республики занимает существенное место на российском рынке. Об этом напомнил Глава Чувашии Олег Николаев, открывая форум. Не случайно в теме конференции обозначен фактор новых условий, в которых приходится работать. Имеются в виду сложные условия санкционного давления, но именно это создает базу для реализации потенциала, ранее, возможно, не задействованного, подчеркнул Глава. Нынешний форум несомненно даст новый толчок в использовании этого потенциала.

На пленарном заседании также выступили заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев, директор Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Михаил Кузнецов, заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» Сергей Кондратьев.

Олег Николаев открыл корпоративный чемпионат профмастерства по компетенции обслуживания и ремонта оборудования релейной защиты и автоматики. А также принял участие в презентации книги–альбома «Энергетика и электротехника Чувашии». В тот же день начали работать тематические секции. В программе форума – посещение электротехнических предприятий республики. Организаторами форума выступают Ассоциация «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» совместно с правительством республики.