В Чувашской государственной филармонии споет классик-группа «Belcanto»

Вчера — на телевидении, завтра — на сцене

…Москва, январь 2023 года. В павильоне телеканала «Звезда» идут съемки очередного сезона всероссийского вокального конкурса «Новая звезда», собравшего лучших исполнителей из восьмидесяти девяти регионов страны. «На сцене — классик-группа «Belcanto», Чувашская Республика!» — торжественно объявил ведущий проекта Оскар Кучера, и в объективах телевизионных камер появились Динара Юнисова, Маргарита Финогентова, Татьяна Васильева, Иван Снигирев, Юрий Катков и Сергей Кузнецов… Показ долгожданного выпуска программы, когда наших артистов можно будет поддержать онлайн-голосованием, состоится 20 мая. А завтра, 19 апреля, они дадут большой сольник в Чувашской государственной филармонии.

Репертуар секстета уникален тем, что здесь представлены самые разные стили и жанры, от старинных романсов до оперных арий. Солисты не боятся пробовать, экспериментировать и браться за свежий материал, органично сочетая академический и эстрадный вокал. В концерте, к которому они готовились несколько месяцев, зрители услышат и знаменитое кубинское болеро «Besame mucho», и популярную итальянскую песню «Volare» (Летать), знакомую в исполнении прославленных Доменико Модуньо и Джонни Дорелли.

Особое место в программе занимает хит 1930-х годов «Рио-Рита», написанный немецким композитором Энрике Сантеухини незадолго до прихода нацистов к власти и звучавший на танцплощадках по всему Советскому Союзу. Его-то наши артисты и спели на конкурсе, получив высокую оценку жюри в составе композитора Максима Дунаевского, телеведущего Юрия Николаева, генерального директора «Европейской медиагруппы» Романа Емельянова, певиц Юлии Савичевой и Зары.

Произвести яркое впечатление помогли и костюмы, сшитые специально для поездки. По замыслу известного чебоксарского дизайнера Кати Тонюшкиной, также разработавшей эскизы к мюзиклу «Двенадцать стульев», они передают дух эпохи и превращают обычный концертный номер в настоящий спектакль. «Несмотря на то, что это был не прямой эфир, а запись, каждый участник имел право на один-единственный дубль, когда требовалось максимально собраться и выдать результат. Никакого второго шанса, съемка шла нон-стопом», — рассказывают конкурсанты.

Впрочем, петь для родных чебоксарцев для «Belcanto» не менее волнительно. Тем более что певица и педагог из Новоуральска Елена Максимова, дающая нашим артистам уроки по вокалу, привезла для них четыре новых партитуры. Ранее были разучены еще два произведения, которые пока не исполнялись на публике. «Хотя все шестеро давно зарекомендовали себя в качестве солистов, коллектив полностью состоялся и как ансамбль, где есть чувство партнерского плеча, командный дух, и желание вместе идти вперед — ведь нет предела совершенству, — делится впечатлениями Елена Викторовна. — Поэтому мы практически безостановочно репетируем по семь часов в день, оттачиваем детали и через мелодию, ритм, интонацию, тембровые краски пытаемся создать в каждой песне свой музыкальный образ. Все заряжены на работу, что мне невероятно нравится».