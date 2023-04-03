Берега Линды соединит чувашская сварка

Первый в России мост из алюминия будет построен неподалеку от города Бор Нижегородской области. Его сварку по особой технологии осуществляют специалисты из нашей республики.

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. Он заявил, что ЗАО «Сеспель» — это главное звено локализации многих отечественных компетенций, что обеспечивает последовательное и высокотехнологичное импортозамещение. Технология сварки трением — не новая, но завод смог ее усовершенствовать и разработал собственное уникальное оборудование. Кстати, именно это оборудование используют сейчас в космической отрасли. «В каком-то смысле чувашская сварка становится всероссийским брендом», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Сооружение длиной 72 метра соединит два берега реки Линды. Сама конструкция изготовлена из алюминиевого сплава 1565Ч. Толщина верхней полки главной балки составляет 30 мм, часть балок — 42 мм. Максимальная длина возможного шва — 15 метров. По словам министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Кондратьева, это будет первое не только в России, но и в Восточной Европе автомобильное мостовое сооружение из такого легкого металла. «Вечным» же его называют из-за отсутствия необходимости периодического обслуживания, как это обычно происходит с металлическими мостами из стали. Заказчиком выступило «Главное управление автомобильных дорог» Нижегородской области.

На сегодня в ЗАО «Сеспель» осуществили контрольную сборку первой четверти пролетного строения моста. И это не единственный уникальный проект предприятия. В минувшем феврале Олег Николаев сообщил о перспективах создания его специалистами совместно с АО «НИИЭФА имени Д.В. Ефремова» платформы по перемещению грузов на магнитной подушке. По его словам, уже разработана и запатентована новая технология магнитолевитационного транспорта, превосходящая аналогичные технологии, разработанные в Германии, США, Китае, Южной Корее и Японии. Новая технология магнитолевитационного транспорта, способного развивать скорость свыше 500 км в час, превосходит аналоги ведущих стран мира, в том числе в части энергоэффективности и экологичности. Внедрение такой технологии возможно на магистральных, местных и промышленных линиях, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.