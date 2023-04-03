Чувашия примет участие в реализации ключевых проектов Агентства стратегических инициатив

Соответствующее соглашение подписали на прошлой неделе Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

«До сегодняшнего дня мы с Агентством работали не очень системно, — отметил Олег Николаев. — Есть отдельные соглашения, но они охватывают конкретные, четкие направления деятельности. При этом у АСИ накоплен большой практический и экспертный опыт, который нам был бы очень полезен, чтобы провести аудит нашей деятельности, того инструментария, который используется в решении задач по повышению качества жизни людей. Где-то сможем донастроить его или создать дополнительные инструменты для того, чтобы получить еще больший эффект в работе».

Как сообщают на сайте Агентства, среди направлений сотрудничества АСИ и региона — реализация социальной, технологической, кадровой и экологической инициатив. Кроме того, стороны будут взаимодействовать в вопросах развития туризма и создания комфортной среды проживания, повышения инвестиционной привлекательности, установления и укрепления межрегиональных связей.

«Будем предлагать проекты, которые уже доказали эффективность в других регионах и могут быть внедрены в Чувашии, — сообщила Светлана Чупшева. — Это весь спектр проектов и практик, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи, это новые технологии в образовании, в системе социальной поддержки, в экологии. Все эти меры будут также направлены на повышение оценки региона со стороны бизнеса и жителей в Национальном инвестиционном рейтинге и рейтинге качества жизни АСИ».

Также стороны договорились о проведении в Точке кипения в Москве встреч представителей региональных землячеств и Дня Чувашии, где будет презентован потенциал региона. Олег Николаев напомнил, что многие идеи по развитию республики приходят и через форум «Сильные идеи для нового времени», который АСИ проводит вместе с Фондом Росконгресс.

«Уверен, в этом году будут достаточно интересные проекты в области развития экологического сельского хозяйства, машиностроения и электротехники, — сказал Глава Чувашии. — Наш электротехнический кластер традиционно является сильнейшим в России и конкурирует со всеми известными мировыми брендами. И сегодня, когда встал вопрос технологического суверенитета, наши предприятия, молодые ученые смогут предложить интересные идеи».

Кстати

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Олег Николаев пригласил генерального директора АСИ принять участие в 13-м Чебоксарском экономическом форуме, который традиционно пройдет в рамках празднования Дня республики, а также в фестивале вышитых карт регионов России.