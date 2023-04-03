Сто лет под одной обложкой

В последние несколько лет вышло немало значимых книг, посвященных истории нашей республики и учреждений, которые возникли после создания Чувашской автономии и друг за другом отмечают «круглые» юбилейные даты. Особое место в этом ряду занимает книга-альбом «Чувашский национальный музей. 1921-2021», представленная на суд широкой публики в конце этого года. Особое, потому что у музея, который год за годом хранит и изучает все, что связано с историей Чувашии, своей собственной истории, описанной и разложенной по полочкам, до этого не было.

Тема обширная — 100 лет не шутки! — вот и труд получился поистине фундаментальный. 312 страниц большого формата, плотно заполненных текстовым и иллюстративным материалом. Над ним работал коллектив авторов — не только составители (заведующий сектором новой и новейшей истории ЧНМ Андрей Зарубин, главный хранитель Оксана Меженькова и ученый секретарь музея Татьяна Давыдова), но и хранители отдельных фондов, сотрудники филиалов и музейщики прошлых лет, а также привлеченные специалисты-консультанты, добывавшие «руду», из которой выплавилась, в конце концов, эта книга.

Издание охватывает историю музея от первых идей его создания до 1990-х годов, поколлекционно описывает собрание, а также рассказывает о филиалах и жизни музея в XXI веке. Давайте же перелистаем страницы и рассмотрим книгу повнимательнее.

Прежде всего обращает на себя внимание огромное количество перелопаченных авторами первоисточников — в списке литературы в основном архивные материалы (ГИА, ГАСИ, архив Чувашского национального музея) и публикации в периодической печати далеких лет. Не менее важное достоинство — соблюдение принципа «о чем пишу, то и показываю». На страницах перед нами появляются важные в музейной истории лица, здания, в которых он размещался в разные годы; можно, например, взглянуть на экспозиции 1920-х, рассмотреть экспонаты и принципы оформления стендов.

Правда, в огромном потоке информации зачастую нелегко выделить главное и второстепенное, хоть этому и способствуют, отчасти, рубрикаторы на полях. Да и язык, которым написано большинство текстов, не назовешь доступным широкому читателю. Издание скорее обращено к специалистам: материал требует большой работы по усвоению и зачастую нуждается в дополнительных комментариях.

Как в капле воды, в ней отразились репрессии 30-х, трудности военных лет (героический подвиг немногочисленных сотрудников по сохранению фондов в сыром и холодном, неотапливаемом помещении, которое они делили к тому же с другими организациями, может и не столь яркий, как сражения на полях войны, но не менее важный). Эмоциональный подъем после Великой Отечественной, переосмысление советской истории в 60-е, экономический кризис 90-х… Чем дальше читаешь, тем очевиднее, что музей всегда «держал руку на пульсе», отбирая и систематизируя материалы и свидетельства совсем недалекого прошлого, на основании которых мы сегодня строим представления об истории, вопреки всем трудностям и обстоятельствам.

Полюбоваться на наиболее интересные экспонаты читатель может в разделе, посвященном коллекциям: на больших фотографиях не только предметы, представленные в экспозициях, но и то, что каждый день не увидишь. Правда, хотелось бы к избранным вещам увидеть и описание — чуть более развернутое, чем название и датировка, все же выбор на них пал неспроста, и наверняка каждая имеет не только свою судьбу, но и наделена историческим значением.

Раздел, посвященный современной жизни ЧНМ, показывает, какую обширную и разностороннюю работу ведет он сегодня, оказывая помощь и методическую поддержку всем музейным учреждениям Чувашии, реализуя яркие и неординарные грантовые проекты, ведя культурно-образовательную и научную деятельность.

При всей полноте представленного издания хотелось бы надеяться, что это не последняя книга о музее и серьезный научный том дополнит когда-нибудь более «популярная» версия, рассчитанная на массового читателя.