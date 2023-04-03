Вышел новый фильм с Екатериной Гусевой

Преодолеть пропасть между словами «Я хочу!» и «Я буду!»

Позади первая неделя проката легкого, летнего, незамысловатого, местами смешного фильма «Я хочу! Я буду!». Он прост и прямолинеен, как его название. Мотивирует, поднимает настроение, отвлекает от реальности — из разряда «посмотрел и забыл», но если начать его разбирать, то можно и камня на камне не оставить. Так я и не смогла понять, на какую аудиторию он рассчитан. Ощущение, что режиссер погнался за двумя зайцами: он целится и в студентов, и в женщин за 40. Но если молодежи кино, скорее всего, зайдет, то дамам бальзаковского возраста нужно что-то позаковыристей. Хотя в кинотеатры на этот фильм с Екатериной Гусевой в основном идут именно ровесницы актрисы.

Режиссер — Павел Воронин,

продолжительность — 1 час 30 мин.,

места съемок: Москва, Великий Новгород

О чем кино?

О том, как женщина в 45 лет легко поменяла работу, образ жизни, город, мужа, стала успешнее и счастливее. Хотя обстоятельства, наоборот, толкали ее в печаль и саморефлексию. Преподавателю университета Надежде Петровне (Екатерина Гусева) после 20 лет супружеской жизни изменил муж (Станислав Дужников). Да еще и с завкафедрой! Странно, что Надежда до сих пор сама ему не изменила! Хотя нет, не могла — она у нас девушка правильная. Этакая строгая преподша. Иначе и не скажешь.

Образы все утрированные. Никаких полутонов! Неверный муж обязательно толстый, пьющий, бедный — и вообще охранник. Соперница — змея подколодная в чистом виде, без примеси обаяния. Сын какой-то упырь, сосущий из Надежды деньги, обманывающий ее и не желающий работать. Покойная мама — образцово-показательный манипулятор, тоже преподаватель вуза, которая всегда знала, что для дочери лучше. Да и после смерти она «бдит» Надежду, возникая в ее мыслях в самые неподходящие моменты.

«Труд сделал из обезьяны человека, а страх превратил обратно, и даже не в обезьяну, а в амебу бесхребетную!» — обличительно заявляет Надежда коллегам, которые увидели в сети видео, где она танцевала в клубе, и решили взять с нее слово, что такое больше не повторится. И от всей этой прекрасной компании главная героиня уходит в мир молодежи и стенд-ап-шоу, предварительно поменяв гардероб и прическу. Новая среда напитала ее энергией молодости: студенты в вузе такого дать не могли. Там они с Надеждой были по разные стороны баррикад, а в клубе она с ними на равных.

И тут в героиню влюбляется Артем — на контрасте с мужем — тонкий, звонкий, романтичный, умеющий постоять за честь женщины, удивить знаками внимания, весь такой из себя парень мечты. И вишенка на торте — из обеспеченной семьи. Это первая большая роль в кино выпускника ВГИКа Андрея Нестеренко.

Немаловажное обстоятельство: в юности Надежда играла в КВН и писала шутки. Чувство юмора, легкость, обаяние открывают для нее двери в стенд-ап-шоу. Такие сообщества комиков сейчас есть в каждом городе, и Чебоксары не исключение. В баре на Хевешской можно послушать выступления известных в городе стендаперов и даже выйти на сцену самому — «открытый микрофон» это позволяет. Там нет юмористических монологов, к которым когда-то нас приучили Жванецкий и Задорнов — формат изменился. Стенд-ап — это короткие шутки, взгляд на жизнь через биографию выступающего: все комики в основном рассказывают о себе. Благодаря «битвам» юмористов из разных регионов чебоксарских стендаперов уже знают в Поволжье. И молодежь на этом неплохо зарабатывает.

В фильме такая «работа» становится камнем преткновения. Так родители Артема, в юности, естественно, не мечтавшие ни о стенд-апе, ни о блогерстве, считают, что сыну нужно пойти по их стопам — то есть в бизнес. И эта тема отцов и детей в итоге выходит на первый план. Только вывод напрашивается странный: не слушать родителей.

На примере Нади — подчинилась маме, стала педагогом, а не актрисой, как хотела, и после 20 лет работы вдруг поняла, что преподавать — это «не ее». На примере молодых комиков — что нужно идти к своей цели, даже если родители категорически против. Артем ругается с отцом и уезжает из Великого Новгорода в Петербург — строить стенд-ап-карьеру. Но рвать с семьей не выход: как молодежи найти ту грань, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Или это все-таки кино для родителей: мол, не пытайтесь проживать за детей их жизнь? Но для 40-летних все подано уж очень в лоб!

Актеры

Конечно, невероятно обаятельная Екатерина Гусева — главное украшение фильма, но не менее яркая роль у Валентины Ляпиной, сыгравшей племянницу Надежды Алену. В любой истории про преображение должен быть человек, который поможет бабочке выйти из состояния куколки. Здесь им стала Алена, кстати, очень мудрая девочка для своего возраста. Именно она привела тетю в стенд-ап-бар и предложила выступить с собственным номером. И фразы, которые Алена произносит в жизни, смешнее ее шуток на сцене.

«А если будете скучать по дяде Семену, прогуляйтесь мимо рюмочной, почувствуете родной запах», — советует она тете, которая пока еще переживает из-за измены мужа.

Надежда все-таки молодец, что не стала сидеть дома в одиночестве, пытаясь понять, что с ней не так — Алена зарегистрировала ее на сайте знакомств. Встречи с Надеждой настойчиво добивался некий бизнесмен Олег, но живьем мы его так и не увидели. То ли вырезали их встречу при монтаже, то ли «потеряли» героя еще на этапе сценария. Показали, что Надежда (45 лет, без работы, с ребенком и даже не разведена) нарасхват у мужчин, и достаточно? Такие оборванные ниточки зрители, кстати, видят и запоминают.

Смотрибельность

Все бы ничего, но подкачал финал. Его как будто из другого фильма приклеили. Создатели завели героев в очень непростые обстоятельства, как совершенно неожиданно выплывают титры «Год спустя». После чего нам показывают уже совсем другую — счастливую — жизнь. Тут же вспомнился «Человек с бульвара Капуцинов»: «Джонни, сделай мне монтаж!» Ну как, каким образом бывшая преподавательница из провинции за год стала генеральным продюсером московского конкурса, где дают дорогу в жизнь молодым юмористам?! Вот это бы нам показали — этот год! Просто села в поезд, поехала в столицу, и та упала к ее ногам? Получилась очередная сказка.

Фильм можно расценивать и в качестве пособия «Как вернуть мужа?» Эта схема сработает не только с Семеном. Хотя такого персонажа точно не стоит возвращать. Если бы Надежда впала в депрессию или попыталась забыться в работе, Семен не вернулся бы никогда. Но именно в тот момент, когда она про него и думать забыла, муж пришел назад: соперница начала совершать раздражающие его ошибки.

И еще это фильм о возвращении к себе настоящим: не предали ли мы свои юношеские мечты? Подходит ли нам по характеру работа, или она ломает нас, заставляя быть другим человеком? А окружение? Замечают ли близкие наши сильные черты или пытаются сделать нас удобными для себя, подогнать под свои стандарты? Серьезные вопросы в комедийной подаче.

Думаю, что зрительниц возраста Надежды фильм заставит вспомнить, что нужно уделять время не только семье и работе, но и себе. Ну какой женщине не хочется вот так же, как героиня в финале, предстать на вершине лестницы в модном брючном костюме, с идеальным макияжем, счастливыми глазами и поймать на себе восхищенные взгляды молодежи? Жаль только, что нам не показали в деталях, как из пункта «Я хочу» прийти в пункт «Я буду». Одного вдохновения тут точно мало…