На ярмарке трудоустройства можно пройти собеседование и устроить свою карьеру

Когда работа находит сама

Сегодня в Чувашии, как и по всей стране, начинает свою работу Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она объединит всех участников рынка труда: компании представят свои вакансии и возможности для карьеры, соискатели смогут пройти собеседование и найти работу, а те, кто только выбирает свою будущую профессию, — узнать о самых востребованных направлениях. Полезна ярмарка будет и тем, кто подумывает поменять работу, а также школьникам, их родителям и педагогам.

Основной площадкой, как рассказала на пресс-конференции в «Советской Чувашии» министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова, станет Дворец культуры тракторостроителей в Чебоксарах. Мероприятия пройдут также в кадровых центрах «Работа России» в Алатыре, Канаше и Шумерле.

В приоритете ярмарки — рабочие специальности. На ней будут представлены около 4 тысяч актуальных вакансий от более чем 40 крупнейших промышленных предприятий Чувашии. В списке работодателей заявлены «ЭЛАРА», Тракторные заводы, «Химпром», АБС Электро, ЧЭАЗ, ЧПО имени Чапаева, АККОНД и многие другие. Участниками ярмарки, по словам министра, станут и работодатели из других регионов, которые подключатся к ней в онлайн-режиме.

Соискатели также узнают о поддержке государства при трудоустройстве — возможности переобучиться новой востребованной профессии, которую предоставляют центры занятости населения. Центры занятости в свою очередь представят свои сервисы и услуги. Как напомнила Алена Елизарова, сейчас они проходят масштабную модернизацию и к концу года все центры занятости будут преобразованы в кадровые центры «Работа России».

Локациями ярмарки трудоустройства станут пять основных площадок. На самой массовой — «Работа России» — будут представлены визитки и фильмы о предприятиях-работодателях не только Чувашии, но и других регионов, готовых принять на работу жителей республики.

На площадке «Наши люди» кадровики предприятий будут проводить собеседования с соискателями. Прямо здесь можно даже заключить трудовой договор. Отдельная площадка «Наше будущее» посвящена образовательным учреждениям, которые предлагают обучение по востребованным профессиям. В ней примут участие 15 учебных заведений. Еще одна площадка, «Моя карьера», предназначена для школьников и выпускников школ. Здесь, к примеру, можно пройти профориентационное тестирование с выдачей результатов на руки или пообщаться с профконсультантами службы занятости. А площадка «Мой бизнес» заинтересует тех, кто хочет открыть или развить свое дело, а также стать самозанятым.

Широкий пул представленных работодателей, как отметила министр, позволит не только создать здоровую конкуренцию в борьбе за «рабочие руки», но и серьезно пересмотреть работодателям свои «плюшки» для соискателей, чтобы привлечь их именно к себе. Возможно, именно ярмарка стимулирует работодателей пересмотреть размер зарплаты, соцпакет или другие мотивирующие моменты, чтобы выпускник или специалист захотел устроиться к ним на работу.

«Тренд рынка труда — сегодня это рынок соискателей, а не работодателей», — справедливо заметила Алена Елизарова. «Ярмарка — очень хороший инструмент привлечения сотрудников», — подтвердила представитель концерна Тракторные заводы, директор по управлению персоналом Светлана Коледова, подробно рассказав о возможностях для молодых на производствах концерна. Предприятие, к слову, выставило более 300 вакансий.

В течение двух дней, что будет проходить первый, региональный, этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, состоятся прикладные мастер-классы (в частности, по написанию резюме), тренинги, встречи с «эйчарами» (специалистами по подбору персонала) ключевых работодателей республики. Второй, федеральный этап, пройдет в онлайн-формате по всей стране 23 июня.

К сведению

13 апреля посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства можно с 11 до 19 часов, 14 апреля — с 10 до 15 часов. Место проведения: Дворец культуры тракторостроителей, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 36.