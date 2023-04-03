«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает жителям Чувашии избавиться от долгов и пеней

В филиале Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» продолжается акция «Весеннее обновление». По ее условиям клиенты – физические лица по 31 мая 2023 года могут избавиться от начисленных пеней при оплате задолженности и текущих начислений.

Стать участником акции могу все клиенты компании. Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом, в т.ч. онлайн.

Подробную информацию можно получить:

∙ на сайте https://promo.esplus.ru/?from=chuvashia&id=1&redirect=1,

∙ по телефону контакт-центра 8 (800) 100-75-30,

∙ у специалистов офисов обслуживания клиентов филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс».

Пени – это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством.

Пени, взысканные в судебном порядке, в рамках акции не списываются.