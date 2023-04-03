Принятие гражданства Российской Федерации — праздник для тех, кто долго этого ждал…

Самый лучший день

Ольга Борзунова приехала из Узбекистана осенью прошлого года. Это решение было абсолютно осознанным, и женщина сразу стала оформлять вид на жительство, чтоб как можно быстрее подать заявление на гражданство РФ.

Каждый этап этой процедуры она преодолевала как на крыльях, чтобы стать еще ближе к своей цели. Даже тест на знание русского языка, который необходимо сдать перед получением гражданства, стал интересным испытанием, которое Ольга прошла с удовольствием и теперь с гордостью хранит полученный сертификат. И вот, наконец, наступил долгожданный день принятия присяги, который наша теперь уже землячка называет историческим в своей жизни. Для нее этот момент был настолько волнительным, что она попросила сотрудников Управления по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике заснять это на камеру мобильного телефона. А затем, чтобы не терять больше ни одного дня, сразу же обратилась за получением паспорта. «Я так и сказала сотрудникам, что хочу получить его немедленно и без паспорта не уйду», — улыбается моя собеседница.

В целом специалисты УВМ МВД по Чувашии привыкли к волнению и трепету новоиспеченных граждан большой страны. Но даже их удивил порыв 30-летнего египтянина, принимавшего присягу в один день с Ольгой. Поклявшись в верности России, студент медицинского факультета со слезами на глазах бросился целовать Знамя Российской Федерации. Бывший гражданин Египта признался, что обожает нашу страну, и хочет здесь жить вместе со своей русской женой.

С принятием присяги новых граждан страны поздравила заместитель начальника УВМ МВД по Чувашии полковник полиции Оксана Таратина. С начала года гражданство России в нашем регионе получили уже более двухсот человек.

Принятие присяги гражданина России стало историческим днем для жительницы Узбекистана Ольги Борзуновой. Скоро к ней присоединятся ее муж и дочь. Фото из личного архива Ольги Борзуновой