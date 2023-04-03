Жителям Чувашии предложили выбрать подарочный набор новорожденному

Погремушку, пеленки или книжку?

С первого июня при выписке младенцев из роддома семьям Чувашии начнут вручать подарочные комплекты с национальной символикой. Идет активное обсуждение, чем заполнить этот набор, чтобы он был и красивым, и полезным.

Указ о такой поддержке семей с детьми Глава Чувашии Олег Николаев подписал еще в феврале. А на днях Кабмин республики утвердил порядок предоставления «Подарка новорожденному».

Как рассказали «СЧ» в Министерстве труда и социальной защиты Чувашии, подарочный комплект с национальным колоритом будут дарить мамам, чьи чада родились с 1 января 2023 года. Новая мера поддержки вводится на постоянной основе. Первые комплекты начнут вручать в перинатальных центрах с 1 июня. Если дети появились на свет раньше этой даты, тогда родителям нужно будет обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства, уточнили в ведомстве.

КСТАТИ Идея вручения подарков новорожденным с национальной символикой принадлежит Союзу женщин Чувашии. Ежегодно 26 ноября, в День чувашской вышивки, общественницы проводят акцию «Рожденный в вышивке». Мамам, чьи дети родились в этот день, вручаются распашонки с вышивкой, первые игрушки и книжки для малышей.

Ну а пока есть время подумать над наполнением подарка. Так, Олег Николаев в своем телеграм-канале запустил опрос. Голосование под названием «Расту в Чувашии» проходит и в группе ВКонтакте Минтруда Чувашии.

На обеих интернет-площадках жителям республики предлагается выбрать один из трех вариантов. В первом подарке значатся детское постельное белье, махровое полотенце с вышивкой и книга «Сказки народов Чувашии» на русском и чувашском языках. Во втором — одеяло и две пеленки (тонкая и плотная с вышивкой). В третьем — вышитое полотенце с капюшоном, ножницы маникюрные, погремушка, «прорезыватель» для молочных зубов, нагрудник (слюнявчик) для детей от трех месяцев и бутылочка с силиконовой соской.

На вчерашний день в общей сложности проголосовало свыше 2300 человек. Пока лидирует первый вариант подарка, с книгой сказок.

НАША СПРАВКА

А как у других?

Далеко не во всех регионах местные власти вручают новорожденным подарки. А где такая традиция есть, к подаркам порой подходят оригинально — в ХМАО-Югре, например, родителям вручают карту «на детские расходы», в Башкирии к вещам для грудничка прилагают пожарный извещатель. В Москве мамам и папам предоставляется выбор — взять коробку «Наше сокровище» с 44 «детскими» предметами или получить взамен 20 тыс. рублей. И хотя предлагаемые варианты подарков для новорожденных Чувашии не столь богатые, зато они хранят тепло и традиции родной республики.