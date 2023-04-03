В Чувашии пройдут соревнования в рамках летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В общей сложности, как сообщает пресс-служба Минспорта РФ, старты примут 14 регионов РФ. Помимо Чувашии, соревнования будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской и Тульской областях, Республиках Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Татарстан.

Торжественная церемония открытия состоится 20 июня в Нижнем Новгороде, церемония закрытия — 8 ноября в Туле.

Участие в Играх «Мы вместе. Спорт» примут 4,5 тысячи спортсменов. Соревнования пройдут по 22 видам спорта и будут соответствовать программе Паралимпийских игр-2024 в Париже. В рамках Игр «Мы вместе. Спорт» планируется проведение чемпионатов и Кубков России, а также Всероссийских соревнований в открытом формате с приглашением иностранных участников.

В 2022 году летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходили в октябре в Сочи, зимние – в марте в Ханты-Мансийске. Соревнования призваны заменить зимнюю Паралимпиаду российским и белорусским паралимпийцам на время их отстранения от международных стартов.