Помогли эвакуировать раненого земляка

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Выслушав просьбу жительницы Красных Четай Маргариты Максимовой об эвакуации раненого сына, Алла Салаева тут же взялась за решение вопроса. Кстати, это не первая помощь депутата семьям мобилизованных. На днях Алла Леонидовна побывала в гостях у семьи Трофимовых в Чебоксарском муниципальном округе, чтобы сообщить маме уже о решенном вопросе по поводу устройства младшего сына в детский сад.

Как же перепугались все в доме Максимовых в Красных Четаях, когда узнали, что сын Евгений, проходящий службу в зоне СВО, серьезно ранен. Чудом ему удалось связаться с родными и сообщить, что с ним произошло.
Семья узнала, что Евгения осколками ранило в голову и шею. В травмпункте одного из населенных пунктов, куда перевезли пострадавшего бойца, ему успели оказать медицинскую помощь, сделали перевязку и оставили в укрытии в одном из зданий. Здесь ему пришлось провести несколько дней.
Родные, между тем, места себе не находили. Мать мобилизованного Маргарита Максимова пришла на прием к депутату Госдумы Алле Салаевой, которая в то время как раз находилась с рабочим визитом в Красночетайском муниципальном округе.
«Мама Евгения Максимова обратилась ко мне за помощью — эвакуировать сына из зоны боевых действий в госпиталь для экстренной помощи. Коллега из думского комитета по охране здоровья, депутат Олег Иванинский помог выйти на врачей того населенного пункта, где находился раненый земляк. Связалась с ними, и в тот же день военные врачи выехали по координатам бойца», — рассказала Алла Салаева.
Нам удалось поговорить по телефону с женой Евгения — Олесей. Она рассказала, что мужа сначала перевезли в роту к своим медикам, а затем эвакуировали на вертолете в госпиталь Ростова-на-Дону. Сейчас Евгений ждет решения, будут ли переводить его на дальнейшее лечение в Москву. По словам супруги, еще не все осколки извлечены. Кроме того, Евгению предстоит длительное восстановление. Домочадцы надеются, что он сможет пройти реабилитацию в родной республике. «Все волнуемся, с нетерпением ждем возвращения», — призналась Олеся, добавив, что дома папу очень ждет маленький сынок, недавно малышу исполнился годик.
«Ход событий держу на личном контроле. С Евгением обязательно встретимся, когда он вернется в Чувашию. Сделаем все для этого необходимое», — заверила Салаева.
Семья от души благодарна за оперативную помощь депутату Госдумы, а также волонтеру группы «Чувашский национальный полк» Ольге Николаевой и земляку-красночетайцу Юрию Ямскову, которые тоже подключились к поискам Евгения.

Опубликовано: 5 апреля 2023 г.


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