Помогли эвакуировать раненого земляка

Как же перепугались все в доме Максимовых в Красных Четаях, когда узнали, что сын Евгений, проходящий службу в зоне СВО, серьезно ранен. Чудом ему удалось связаться с родными и сообщить, что с ним произошло.

Семья узнала, что Евгения осколками ранило в голову и шею. В травмпункте одного из населенных пунктов, куда перевезли пострадавшего бойца, ему успели оказать медицинскую помощь, сделали перевязку и оставили в укрытии в одном из зданий. Здесь ему пришлось провести несколько дней.

Родные, между тем, места себе не находили. Мать мобилизованного Маргарита Максимова пришла на прием к депутату Госдумы Алле Салаевой, которая в то время как раз находилась с рабочим визитом в Красночетайском муниципальном округе.

«Мама Евгения Максимова обратилась ко мне за помощью — эвакуировать сына из зоны боевых действий в госпиталь для экстренной помощи. Коллега из думского комитета по охране здоровья, депутат Олег Иванинский помог выйти на врачей того населенного пункта, где находился раненый земляк. Связалась с ними, и в тот же день военные врачи выехали по координатам бойца», — рассказала Алла Салаева.

Нам удалось поговорить по телефону с женой Евгения — Олесей. Она рассказала, что мужа сначала перевезли в роту к своим медикам, а затем эвакуировали на вертолете в госпиталь Ростова-на-Дону. Сейчас Евгений ждет решения, будут ли переводить его на дальнейшее лечение в Москву. По словам супруги, еще не все осколки извлечены. Кроме того, Евгению предстоит длительное восстановление. Домочадцы надеются, что он сможет пройти реабилитацию в родной республике. «Все волнуемся, с нетерпением ждем возвращения», — призналась Олеся, добавив, что дома папу очень ждет маленький сынок, недавно малышу исполнился годик.

«Ход событий держу на личном контроле. С Евгением обязательно встретимся, когда он вернется в Чувашию. Сделаем все для этого необходимое», — заверила Салаева.

Семья от души благодарна за оперативную помощь депутату Госдумы, а также волонтеру группы «Чувашский национальный полк» Ольге Николаевой и земляку-красночетайцу Юрию Ямскову, которые тоже подключились к поискам Евгения.