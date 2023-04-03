«Ядринмолоко» — снова лучшие в России!

Открытое акционерное общество «Ядринмолоко» в очередной раз отмечено Почетным дипломом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшее предприятие молочной промышленности». И это уже второй год подряд! Ежегодные победы предприятия в ведущих конкурсах страны громче любых слов говорят о качестве продукции, которую оно выпускает. В чем же секрет ОАО «Ядринмолоко»? На этот вопрос нам ответил генеральный директор Сергей Борисович Токсубаев: «Мы прекрасно понимаем, что высокого качества продукта, который выпускает наш завод, можно достичь лишь тогда, когда мы используем для его изготовления качественное сырье. Экономия в вопросах качества и репутации неприемлема для нас. Поэтому мы закупаем молоко высшего сорта и только у крупных, проверенных хозяйств. Сегодня предприятие закупает сырье по цене около 35 рублей за килограмм молока». Стоит сделать вывод, что стабильность работы ОАО «Ядринмолоко» — это результат слаженной и плодотворной работы надежных поставщиков, производства и команды, отвечающей за продвижение. Гордимся успехами «Ядринмолоко»! Желаем не снижать достигнутой планки и дальше сохранять высокий рейтинг предприятия.