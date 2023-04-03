Станцевали «Нарспи» на 6 с плюсом

Балетом «История Нарспи», поставленным при поддержке гранта Главы Чувашской Республики, открылся в Чебоксарах XXVII Международный балетный фестиваль. Репертуар театра пополнился четвертым балетом на национальную тематику, отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова, пожелавшая новому спектаклю популярности у публики и побед в театральных конкурсах.

«История Нарспи» — балет долгожданный. Когда в прошлом году на выставке о поэме в Национальной библиотеке представили партитуру Анисима Асламаса, в театре вдохновились: больше чувашской музыки, больше национального колорита, захватывающая красивая и трагическая история, особенно в танце — беспроигрышный вариант. Решение прочесть «Нарспи» по-новому тоже вполне закономерно — на театральной сцене поэма живет с 1922 года, по ней есть мюзикл, опера, музыкальный фильм — внести что-то свое, особенное, совсем непросто.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В Чувашском театре оперы и балета открылся 27-й Международный балетный фестиваль. Венец фестиваля — мировая премьера — «История Нарспи» по мотивам поэмы Константина Иванова на музыку чувашского композитора Анисима Асламаса. Партитура балета долгое время хранилась в архивах Национальной библиотеки. В течение нескольких дней фестиваль будет радовать зрителей яркими концертами, мастер-классами и творческими встречами со звездами балета, интерактивными лекциями балетоведов и гастролями ведущих театров России. Этот фестиваль уже стал брендом нашей республики, у него большая популярность как среди жителей, так и гостей Чувашии. Все мероприятия фестиваля можно посетить по Пушкинской карте».

Чтобы получить полномасштабную двухактную постановку — на целый вечер, музыкальный материал пришлось расширить. Эту задачу поручили композитору из Санкт-Петербурга Светлане Нестеровой. В результате, как точно заметил дирижер-постановщик Никита Удочкин, музыка получилась «синтерической» — где-то русской, где-то чувашской, и иногда этот сплав органичен и закономерен (как, например, русский танец на свадьбе), но иногда белые нитки швов слишком уж белые.

Коллектив создателей решает рассказать историю Нарспи от лица самой героини, юной девушки, нежного цветочка Сильби. Деревня, по словам художника-постановщика Валентина Федорова, — такое идеальное, райское место. Под сенью ветел — уютные домики с теплым светом в окошках парят над прекрасными холмами, одетыми весенней зеленью. Центральное место на сцене, уподобляясь мировому древу, занимает старинное могучее дерево-киреметь, связующее мир земной, человеческий, и светлые небеса; прошлое, настоящее и будущее.

У старого и нового в балете есть персонификация: новый человек Сентти, племянник Тохтамана, — воплощение света и надежды, ну а знахарь, который в балете обретает новую роль, становится олицетворением темного прошлого, костных традиций. Визуальное решение вообще несет в этой постановке большую смысловую нагрузку. Цвет костюма четко делит людей на плохих и хороших, черных и белых. Белые лебедушки-подружки Нарспи и черные злые, яростные кернекеры Тохтамана. И вспыхивающее кроваво-красным свадебное платье. Надо отметить, что здесь старый муж показан еще более отрицательным, чем в самой поэме: попирая традиции, презирает он все и вся — чего только стоит непочтительное обращение с родителями Нарспи и отказ пригубить традиционный ковш пива.

Во всей постановке чувствуется глубокое знание традиций, не дословное считывание из текста поэмы, а органичное вписывание того, что должно, могло быть, достраивание картинки. Одни из самых красивых сцен — танец девушек, помогающих Нарспи готовить приданое, и другой, когда обряжают невесту, а потом Тохтаман уводит ее, покрытую свадебным покрывалом, под звон колоколов. А вот мы видим молодую жену, что в полном наряде идет наутро за водой. Под ногами вьется родня жениха — как бы не расплескать! В балете много именно таких, «хоровых», сцен, и большую работу делает вся балетная труппа, а не только солисты.

Но вернемся к тому, в чем балет отходит от текста поэмы. Мы помним, что история, написанная Константином Ивановым, — про страшное преступление, трагическую (случайную или закономерную?) гибель близких героини, про самоубийство… Собственно, благодаря этим многочисленным смертям и накаляется драматизм, и задаются страшные вопросы, на которые отвечает для себя каждый читатель: что дороже, деньги или счастье родного человека, дают ли они это счастье? Может ли убийца, из каких бы побуждений он ни совершил свой ужасный поступок, выстроить счастье на зле? Именно из этих обстоятельств и вырастает характер героини — жаждущей счастья, сильной и готовой бороться, но трагически обреченной.

Так вот, ничего этого в балете нет. Никакого отравленного супа, никаких терзаний и мук Нарспи — Тохтаман просто ушел в лес и растворился в зеленых объятиях прекрасных ивовых девушек. Друзья Тохтамана ловят Сетнера и хлещут его кнутами, но гибель его не очевидна. Ну и никакого самоубийства, конечно. Может, Нарспи и умирает, но мы этого не видим. Зато видим, как счастливые влюбленные встречаются на небесах и застывают под красивую музыку в объятиях друг друга на фоне мирового древа, — видимо, вливаясь в стан предков. Практически хеппи-энд. Неудивительно, что возрастной рейтинг на афише 6+…

Авторы постановки утверждают, что она нацелена на популяризацию поэмы. И действительно, этот красивый, во всех смыслах хорошо сделанный балет наверняка привлечет внимание молодого поколения. Правда, непонятно, о чем таком зловещем предупреждали нас тревожные увертюры первого и второго действия