На все вопросы прямой линии Главы Чувашии жители получат ответы

По техническим причинам в течение примерно получаса трансляция пятничной двухчасовой прямой линии Главы Чувашии Олега Николаева оказалась недоступна зрителям в соцсетях, где она велась. Тем не менее, все поступившие вопросы и обращения, как написал Олег Николаев в своем телеграм-канале сразу после эфира, обязательно отработают, а их авторам дадут разъяснения.

«Сложившаяся ситуация будет детально рассмотрена, выводы будут сделаны. Приношу свои искренние извинения. Благодарю всех, кто следил за эфиром, задавал вопросы, пусть даже самые неудобные», — прокомментировал он сбой в вещании. И добавил, что телеверсию прямой линии можно посмотреть сегодня вечером на Национального телевидения Чувашии в 20.30.

Приведем некоторые из поступивших Олегу Николаеву вопросов.

Жители деревни Шихабылово Урмарского муниципального округа пожаловались, что в новом современном ФАПе нет фельдшера. «Отрадно, что на селе строятся такие ФАПы. Но как в республике будет решаться проблема с дефицитом кадром?» — спросила сельчанка. Глава Чувашии признал, что такая проблема есть, и она одна из самых злободневных. Сегодня в республике не хватает 350 специалистов разного профиля для медучреждений глубинки. Решением Президента страны врачам и специалистам первичного звена назначены дополнительные выплаты. В Чувашии такую поддержку получают около семи тысяч человек, еще около 300 медикам идет поддержка за счет республиканского бюджета. Доплаты составляют от 4,5 тысяч до 18 тысяч рублей.

Многое делается и для того, чтобы работу на селе выбирали сами люди. «Кроме ФАПов строим дома культуры, модернизируем школы, ремонтируем дороги, поддерживаем инициативное бюджетирование. Снижена ставка по сельским ипотечным кредитам до 0,1%. Целый комплекс мер направлен на создание максимально комфортных условий на селе», — перечислил Олег Николаев. По его словам, все это позволило в прошлом году привлечь в систему здравоохранения 191 специалиста. Еще 366 человек сейчас обучаются по целевому набору, чтобы потом прийти работать медиками на село.

Что же касается ФАПов, в которых нет своего фельдшера, то в них , согласно расписанию, прием ведут специалисты районных поликлиник. А в деревни и села, где ФАПы отсутствуют , приезжают мобильные медпункты. «Думаю, в ближайшие три года мы ощутим реальный результат по нивелированию кадрового обеспечения в учреждениях первичного звена здравоохранения», — обнадежил Глава Чувашии.

Еще один популярный вопрос – про дороги. Как яркий пример на прямую линию прислали фотографию «убитой» дороги «Никольское – Калинино – Большие Ямаши». Оказалось, эта дорога Олегу Николаеву хорошо знакома, она ведет в его родную деревню Чербай Красночетайского района. Глава республики даже пошутил, на тот счёт, что дорога в таком плохом состоянии, хоть и имеет к нему отношение. На дорогу есть проектно-сметная документация, работы начнутся в ближайшее время. В целом, по словам Главы республики, задача стоит привести все трассы в Чувашии в нормативное состояние. Пока ни республиканские, ни федеральные, ни местные дороги до него не дотягивают.

В продолжение темы чебоксарка поинтересовалась судьбой Марпосадского шоссе и дорогой между Чебоксарами и Новочебоксарском. «Ездить небезопасно. Да и перед гостями, приезжающими в столицу со стороны «Вятки» неудобно», — описала она проблему. А другой житель республики предложил обязать дорожников соблюдать гарантийный срок на дороги в течение 10 лет. «Марпосадское шоссе не выдерживает никакой критики», — согласился Олег Николаев, отметив, что сам часто ездит в том направлении за рулем. «Мы должны ориентироваться не на гостей, а на себя. Для себя надо сделать, как для гостей, и тогда не стыдно будет показывать», — отреагировал он. По словам Главы республики, будет запущена ускоренная процедура формирования всех необходимых регламентных мероприятий по скорейшему приведению дороги в порядок. Что же до дороги в Новочебоксарск, она требует еще большего внимания. Решать проблему будут при участии корпорации «Дом.РФ». Мастер-план разработают на основе опроса и пожеланий жителей Чебоксарской агломерации. Первые итоги такой работы ожидаются к концу года.

Из Аликовского муниципального округа поступил вопрос про разрушающуюся плотину у деревни Большие Атмени. Как ответил Олег Николаев, еще в 2020 году, когда в республике ожидался большой паводок, в Чувашии начали изучать состояние всех гидротехнических сооружений. Как выяснилось, многие оказались бесхозными. В этом году работу по «инвентаризации» планируют закончить. По расчетам, чтобы все привести в порядок, потребуется не меньше 2-3 лет. По аликовской плотине проектно-сметная документация готова: восстановят не только плотину, но и дорогу. Работы должны начаться уже в этом году.

Несколько обращений касались спецоперации. Жительница Новочебоксарска попросила Олега Николаева как председателя республиканской призывной комиссии посодействовать в возвращении домой мобилизованного, отца троих детей. Еще один житель попросил помочь с помещением для сварки печей-буржуек.

Много вопросов было и от дольщиков ЖК «Алые паруса». «Стройка длится уже восемь лет, решения нет до сих пор», — жаловались люди. Тема на постоянном контроле у Главы республики. Тем более что по поручению Президента России до 1 января 2024 года проблемы обманутых дольщиков должны быть устранены. В Чувашии эту задачу решают несколькими способами. Первый – за счет привлечения региональных механизмов финансирования. Так, например, был завершен долгострой «Кратон-Строя» в Новочебоксарске, где перед новым годом люди получили свое жилье. Второй – за счет средств федерального фонда защиты прав обманутых дольщиков.

Два дома по улице Гагарина, по словам Олега Николаева, достроят уже в этом году, а дома по улице Ленинского Комсомола – ориентировочно, в первом квартале следующего года. Достраивать будет застройщик не из Чувашии. Есть решение и по достройке проблемного дома от «Грандстроя». Завершать долгострой будут за счет региональных механизмов финансирования. Дом планируется сдать в 2023 году. «Подавляющее большинство дольщиков в этом году получат свои заветные квартиры», — заверил Олег Николаев.

Еще одна жалоба пришла из Комсомольского муниципального округа — в селе Комсомольское уже несколько лет жители микрорайона имени Кабалина живут практически без воды. «Напора не хватает, не доходит до верхних этажей. Вода бывает по ночам и то не всегда. Водоканал и администрация вопрос не хотят решать! Ссылаются, что летом, мол, люди огороды поливают, но ведь и зимой нет воды. Этому нет объяснения! Огромная к вам просьба посодействовать в решении этого вопроса. Жители в отчаянии», — говорилось в сообщении. Олег Николаев возмутился бездействием муниципальных властей и в прямом эфире позвонил главе Комсомольского муниципального округа Александру Осипову, потребовав объяснений.

«Выводы будут сделаны, соответствующим образом отреагируем. Нельзя допускать, чтобы должностные лица не реагировали на обращения жителей. Детально разберемся и если необходимо, обязательно предпримем конкретные действия по отношению к этим должностным лицам», — отреагировал Глава республики.

Поднимались и другие темы. Сельчане обратили внимание, что из-за талых вод вода в колодцах стала непригодной для питья, а зоозащитники Шумерлинского муниципального округа поинтересовались сроками появления пункта передержки бездомных животных. Отвечая на этот вопрос, Олег Николаев напомнил об ответственном отношении людей к братьям меньшим. А зоозащитники могут рассчитывать на поддержку, если организуют просветительскую работу среди взрослых и людей.

В общей сложности на прямую линию поступило около тысячи вопросов. Из них более 400 обращений – через колл-центр, порядка 300 – через Яндекс-форму и около 300 – через соцсети. За два часа живого общения Олег Николаев успел ответить на 30 вопросов.

Кстати

Через несколько минут после завершения прямой линии руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов прокомментировал технические проблемы, возникшие во время трансляции. «Из-за большого интереса к прямой линии «легла» локальная сеть в здании, в котором проходила прямая линия. На лету собрали новую, заменили оборудование и прямо во время эфира восстановили трансляцию», — сообщил в телеграм-канале министр.