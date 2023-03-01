В субботу в филармонии отметят Единый день Рахманинова

На чувашской сцене — «самый русский композитор»

В каких песнях популярной канадской певицы Селин Дион и британской рок-группы «Muse» использована тема из рахманинского фортепианного концерта № 2? Что говорит о композиторе лидер коллектива Мэттью Беллами? Обращались ли к его музыке кинорежиссеры и может ли фортепиано звучать как колокол? Об этом и многом другом расскажут в Чувашской государственной филармонии в Единый день Рахманинова.

Всероссийская акция, посвященная 150-летию композитора, пройдет 1 апреля во многих городах страны. «Рахманинова неслучайно называют самым русским композитором в мировой культуре. Четверть века он провел в эмиграции, терзаемый одиночеством, горьким ощущением предопределенности судьбы и неизбывной тоской по родной земле. В частности, во время Великой Отечественной войны Сергей Васильевич внес деньги за свои выступления в Нью-Йорке в фонд Красной Армии, на них был построен самолет. Ностальгия не могла не повлиять на его стиль и язык, отражающий характер, мудрость и единство народа», — считает преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка России, лауреат театральной премии «Золотая маска» Татьяна Печникова, придумавшая программу концерта «Сны о России».

Кроме ведущих сопрановых партий, исполненных более чем за двадцатилетнюю карьеру в Московском театре «Новая Опера» и на Международном оперном фестивале имени М.Д. Михайлова в Чебоксарах, в ее репертуаре десятки образцов камерно-вокальной лирики. Поэтому романсы «Весенние воды», «Здесь хорошо» и «Сирень» на стихи Федора Тютчева, Галины Галиной и Екатерины Бекетовой знакомы певице каждой своей фразой. Вместе со столичной гостьей споют солисты чувашской сцены, которым будет аккомпанировать концертмейстер Центра оперного пения Галины Вишневской, профессор Валерия Петрова. А архивные фотокадры и видеозаписи позволят взглянуть на фигуру Сергея Рахманинова несколько под другим углом, нежели она показана на страницах учебников по музыкальной литературе. На широком светодиодном экране появится не только гений композиторской мысли, но и обычный человек со своими чувствами и переживаниями, пороками и слабостями…

Знакомство с Петром Чайковским и Федором Шаляпиным, учеба в консерватории и опера «Алеко» в качестве дипломной работы, садоводство и автомобили, без которых он не мог представить свою жизнь… Судьба Сергея Рахманинова напоминает захватывающий приключенческий роман, полный страстей, неожиданных поворотов и духовных исканий. Однако больше всего зрителям запомнится фрагмент, где он сам играет на рояле. Мы не просто насладимся высоким качеством звука и беглостью длинных гибких пальцев, но и увидим его руки. Говорят, они были настолько крупными, что он одной правой или левой мог с легкостью охватить свыше десятка клавиш.

СПРАВКА «СЧ»

К юбилейной дате великого композитора в стране начали готовиться загодя. Указ о праздновании 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова Президент России Владимир Путин подписал 25 января 2020 года.