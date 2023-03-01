От Красной площади на восток. Улица Тимофея Николаева, 1934 год

Научный архив ЧГИГН

Еще одна улица шла от Красной площади на восток.

Тоже одна из старейших городских улиц — Воскресенская. Начиналась она от улицы Ярославской в районе нынешнего речного порта и шла вверх до Казанского тракта. А назвали улицу так в честь расположенной на ней Воскресенской (1756 год) церкви. Вот она, церковь справа на фотографии — уже без колокольни и скоро в ней разместится станция юных техников при школе № 3, построенной в 1935 году (на фотографии справа видна часть ее забора). На втором плане видны Успенская церковь с полуразрушенной колокольней, за ней церковь Михаила Архангела и соляной склад, правее дом Соловцова (в ту пору — филармония, затем, и по сей день — художественное училище).

В тот год, когда был сделан снимок, называлась улица уже по–другому — в 1925 году отмечалось 20-летие первой русской революции 1905 года, и бывшая Воскресенская получила имя Тимофея Николаева, активного участника тех революционных событий. А через год — снова смена вывесок. Начались гонения на буржуазных националистов, к которым был причислен и Тимофей Николаев, и в 1935 году улицу переименовали, назвав ее в честь «всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина.

Нынче эта часть улицы носит новое название — улица Сергия Радонежского. Она тянется до нынешней улицы Калинина и вливается в нее где-то чуть выше Калининского моста. А от бывшей улицы Калинина остался лишь небольшой участок вдоль церковного забора.

Воскресенская церковь в начале 1990-х годов была отреставрирована — вновь появилась ограда, колокольня и купола. Ну а на втором плане знаковые здания почти все сохранились, правда, Успенская церковь окончательно лишилась колокольни в середине 1930-х годов. И тогда же на месте бывшего соляного склада был построен кинотеатр «Родина» — пока бесхозный, но с перспективой передачи художественному училищу, угол которого виднеется слева от колокольни Воскресенской церкви.