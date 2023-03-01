МИХАИЛ МИШУСТИН,

председатель Правительства Российской Федерации:

«По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ… В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций… Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей. Одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед, для роста экономики и достижения тех национальных ориентиров, которые перед нами поставил Президент».