Выпускник ЧГУ Андрей Деникин возглавил университет «Дубна»

Планы дальнейшего развития университета «Дубна» представил в четверг на ученом совете новый руководитель вуза, 48–летний уроженец Чувашии Андрей Деникин. На должность исполняющего обязанности ректора «Дубны» он назначен на прошлой неделе. Как сообщают в Минобрнауки России, до назначения Деникин занимал должность проректора по учебно-методической работе в этом же университете.

Первым хорошей новостью о том, что наш земляк возглавил российский вуз, поделился в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. «Андрей Деникин родом из Новочебоксарска. Так же, как и я, выпускник Чувашского госуниверситета, — написал он. — Поздравляю и радуюсь его успеху! Пусть во всех начинаниях сопутствует удача!»

За всеми научными и организационными хлопотами свою альма-матер Деникин не забывает. В прошлом году он, тогда еще проректор «Дубны», посетил ЧГУ по приглашению ректора университета Андрея Александрова. Приехал Деникин не только чтобы повидаться с преподавателями и прогуляться по коридорам родного университета. С руководством вуза он обсудил перспективы сотрудничества ЧГУ и университета «Дубна», а затем прочел лекцию студентам третьего курса факультета прикладной математики, физики и информационных технологий и пригласил ребят на практику.

Из досье

Андрей Деникин родился 24 октября 1974 года в Новочебоксарске. В 1991 году окончил среднюю школу № 5 города Надым Тюменской области и поступил на физико-математический факультет ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Вуз он с отличием окончил в 1996 году и сразу же поступил в аспирантуру ЧГУ. А через год был направлен на длительную стажировку в Объединенный институт ядерных исследований, где потом и работал в течение десяти лет.

В 2003 году Деникин принял участие в создании базовой кафедры ОИЯИ «Ядерная физика» в государственном университете «Дубна».

А с 2009 года начал работу в этом вузе, был деканом факультета естественных и инженерных наук, проректором университета…

Андрей Деникин — кандидат физико-математических наук, в его багаже — более 60 научных публикаций, а разработанный с его участием научный проект по созданию уникальной базы знаний по низкоэнергетической ядерной физике был неоднократно поддержан грантами Российского фонда фундаментальных исследований.

Женат, имеет дочь.