Заводчане в стороне не остаются

В Чувашии продолжаются сборы необходимых вещей, техники и снаряжения для бойцов из республики, участвующих в специальной военной операции. Помощь оказывают все — от пенсионеров до крупных предприятий. Вчера свой весомый вклад в дело приближения победы внесли сотрудники «ЭЛАРы». Производство передало фонду «Пĕрле» партию высокотехнологичного оборудования для бойцов.

Как рассказала заместитель генерального директора завода Наталия Партасова, откликнулись все эларовцы — на предприятии никто не остался в стороне. Общими усилиями заводчане собрали больше миллиона рублей, на которые приобрели необходимые нашим военнослужащим квадрокоптеры, приборы ночного видения и монокуляры. «Надеемся, это станет маленькой частицей в нашу большую победу, и наши ребята скорее вернутся домой целыми и невредимыми», — пожелала Наталия Юрьевна. Она отметила, что каждый, кто трудится на «ЭЛАРе» и выполняет государственное задание, делает свою работу со всей ответственностью — как перед республикой, так и перед страной.

В фонд «Пĕрле» предприятие переводит средства уже не в первый раз. Здесь собирали и продукты, и вещи первой необходимости. И всякий раз клич, брошенный общественниками «ЭЛАРы», находит живую поддержку среди заводчан. Все понимают — чувство плеча, что мы все рядом, очень важно для тех, кто сейчас на передовой и защищает нас. И это пока самое малое, что мы можем сделать для бойцов, считают эларовцы.

Партию специального оборудования в составе гуманитарного груза отправят в зону СВО 28 марта.