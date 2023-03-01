Два жителя Чувашии госпитализированы в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву

О первом случае «СЧ» сообщала вчера. Пациент с багрово–фиолетовым пятном на ухе был сразу отправлен в одну из подмосковных больниц. Как пишет «Российская газета», в ходе эпидрасследования выявили и второго человека с подозрением на сибирскую язву — он прибыл в Подмосковье вместе с уже попавшим в больницу жителем Чувашии.

Сразу был организован комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщает областной Роспотребнадзор, по месту пребывания граждан проведена дезинфекция. И хоть тревога, возможно, была ложной — в Минздраве Московской области вчера сообщили, что предварительные анализы обоих пациентов не подтверждают наличие заболевания — ситуация остается на контроле специалистов.

Между тем, состояние двух пациентов, госпитализированных в одну из клиник Чувашии с диагнозом «сибирская язва», не вызывает опасений. Оно стабильное, врачи отмечают положительную динамику, информируют в республиканском Минздраве. А люди, которые были в контакте с источником инфекции, находятся под медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение антибиотиками. В ведомстве также сообщили, что в Чувашию уже поступило 750 доз сибироязвенной вакцины. Она будет использована для вакцинации людей, чья работа связана с повышенным риском заражения — работников животноводческих ферм, скотобоен и мясокомбинатов, цехов по изготовлению мясокостной муки и костного клея, врачей-ветеринаров.

Кстати

По факту заражения граждан сибирской язвой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СКР по Чувашии. Фигурантом дела стал житель деревни Старое Акташево, в личном подсобном хозяйстве забивший на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. В нарушение действующего ветеринарного законодательства, говорится в пресс-релизе, сельчанин не предоставлял животных для профосмотра ветеринару, не проводил профилактические прививки — в частности, с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы.