Наиболее высокая зарплата в Чувашии — у работников IT-отрасли и связи

В среднем она составляет 55 тыс. рублей — это 62 позиция в обследовании агентства РИА-Рейтинг.

В числе 85 регионов в 21 субъекте самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. В Москве в отрасли «Банки и финансовые услуги» средняя зарплата составляет 224 тыс. рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. На втором месте — Сахалинская область с показателем 223 тыс. рублей.

Помимо этих лидеров в первую десятку также входят Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Магаданская и Тюменская области.