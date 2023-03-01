Кто сказал «Ма»? И что он имел в виду?

Разобраться в особенностях китайского языка, узнать историю поискового движения Чувашии и ознакомиться с экспозицией археолого-этнографического музея удалось ученикам республиканских школ из Канашского и Шумерлинского муниципальных округов на площадке ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.

Несмотря на начавшиеся каникулы, дети очень обрадовались возможности приобрести новые знания на интерактивных площадках одного из самых престижных вузов Чувашии. На мастер-классе по изучению китайского языка преподаватели университета Надежда Рунгш и Анна Сержантова объясняли школьникам и их педагогам правописание иероглифов и рассказывали правила произношения слов. Ребята даже не подозревали, что китайское слово «мa» в зависимости от тональности имеет несколько разных значений — его можно перевести как лошадь, конопля или глагол ругаться. После окончания занятия дети благодарили преподавателей университета аплодисментами.

«Было очень интересно, после посещения мастер-класса у меня появилось огромное желание начать учить китайский язык, — поделилась впечатлениями ученица шестого класса Малобикшихской школы Канашского муниципального округа Лилия Петрова. — Раньше для меня иероглифы были совершенно непонятны, но преподаватели университета так интересно все объяснили, что хочется продолжить изучение языка».

«До этого мастер-класса я думала, что китайский язык — это что-то невероятно сложное и необъяснимое, — рассказала ученица восьмого класса Напольнокотякской школы Канашского муниципального округа Дарья Никитина. — На занятии я узнала о нем много интересного, возможно, даже смогу рассказать своим друзьям и знакомым. Я всегда хотела изучать китайский язык, но не было возможности. А теперь еще больше хочу овладеть языком».

СВЕТЛАНА ИЛЬИНА,

проректор по учебной работе ЧГПУ имени И.Я. Яковлева: «Мы очень рады видеть вас в стенах университета. Очень надеемся, что ребята, которые приехали к нам, совсем скоро, пройдя путь от ученика до учителя, придут к своим преподавателям и начнут работать как коллеги. Для вас сегодня открыты все пути. Предоставляются равные возможности каждому ребенку. Выбирайте и найдите себе дело по душе!»

Помимо обучения азам китайского языка дети познакомились с деятельностью поискового отряда «Память», уже долгое время действующего в стенах вуза. Практически каждый год группы активных студентов под руководством опытных преподавателей выезжают на места битв Великой Отечественной войны и во время раскопок находят много интересных артефактов. Например, школьникам показали дверь от старой немецкой машины, обнаруженной в результате поисковых мероприятий. Также ребятам рассказали о бойцах, останки которых удалось найти в ходе раскопок.

«Я узнала о поисковом движении в Чувашии. Раньше не слышала, что люди ездят на раскопки, чтобы обнаружить артефакты, имеющие историческую ценность. Я бы тоже хотела в будущем съездить на раскопки, — говорит восьмиклассница из Шумерли Дарья Петрова. — Также я не знала, что существуют интернет-ресурсы, на которых можно найти информацию о родственниках, погибших во время Великой Отечественной войны…»

Во время посещения археолого-этнографического музея детям не только показывали кости животных, керамику и орудия труда различных исторических периодов. Ребята сами попробовали себя в роли средневековых жителей — они старались выбить искру для разведения огня при помощи кресала…