В Чувашию поступили новые автобусы для сельских учеников

Крупная партия школьных автобусов разъехалась от площади Республики в Чебоксарах в сельские школы по всей Чувашии. Основная часть транспорта, 26 желтых микроавтобусов марки ГАЗ, придет на замену устаревшим машинам, еще три будут доставлять школьников к месту учебы по новым маршрутам.

Один из новеньких автобусов, например, будет возить учеников Анастасовской школы Порецкого округа. Предыдущая машина уже свое отслужила, и теперь ребята поедут на учебу и обратно с комфортом и, главное, в безопасности. Всего же в Порецком муниципальном округе курсируют десять школьных автобусов. «Мы очень рады получить новый транспорт», — довольны поречане. «Для сельских ребят — это очень радостное событие. Теперь они смогут чаще выезжать на различные мероприятия в республике», — говорят другие педагоги.

Деньги на покупку школьного транспорта выделены из федерального бюджета. В конце прошлого года, напомним, председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об обновлении школьного автопарка во всех российских регионах. И вот вчера, в день открытия Года счастливого детства в Чувашии, ключи от 29 автобусов в торжественной обстановке передали руководителям школ. На их приобретение из федерального бюджета было направлено 74,3 миллиона рублей.

Как сказал на церемонии министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров, сегодня в республике ежедневно курсируют 363 школьных автобуса. Они перевозят до школы и обратно более 13,5 тысячи учеников с 1 по 11-й классы, а также дошкольников — в некоторых муниципальных округах есть и такая необходимость. По словам министра, в этом году автопарк сельских школ ожидают новые поставки автобусов. Дополнительно за счет средств республиканского бюджета планируется закупить еще три автобуса на сумму 16 миллионов рублей.

СПРАВКА «СЧ»

С 2020 года за счет средств федерального и республиканского бюджетов в муниципалитеты передали 147 школьных автобусов.