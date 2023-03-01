В Чувашии начался марафон «Именем детства, во имя детства»

Чтобы все дети были счастливы

В день открытия Года счастливого детства в Чувашии был дан старт и благотворительному марафону «Именем детства, во имя детства». Его объявили Глава Чувашии Олег Николаев и президент международной Ассоциации детских фондов, председатель Российского детского фонда Дмитрий Лиханов.

«Чувашскому народу издревле присущи сопереживание и соучастие, готовность помогать в трудную минуту. Приглашаю всех неравнодушных граждан присоединиться к марафону и внести посильный вклад в помощь нуждающимся в ней детям. Право на счастливое детство должно быть у каждого ребенка!», — заявил на встрече с Дмитрием Лихановым в Доме правительства руководитель республики Олег Николаев.

Благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства» проводится в республике с 1995 года. Все собранные средства направляются адресно на срочную социальную помощь детям в трудной жизненной ситуации и детям-инвалидам. «Люди понимают, во что они вкладывают средства. Они видят эффект от этого вложения», — сказал Олег Николаев, отметив, что средства собираются максимально прозрачно, в том числе через куар-коды.

По словам Дмитрия Лиханова, за 35 лет своего существования Российский детский фонд всегда спешил в самые трудные моменты помогать детям. Так, за время проведения специальной военной операции фонд направил 75 миллионов рублей на гуманитарную помощь детям, находящимся на линии фронта. А 50 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и семей участников СВО на мероприятия 1 июня приглашены на День защиты детей в Москве.

Говоря о программах фонда, в частности, о программе «Мили добра», помогающей малоимущим семьям с ребенком-инвалидом отвезти его на лечение серьезной болезни, и проекте для семей с детьми с нарушением слуха «Звуки жизни», Дмитрий Лиханов попросил правительство республики об их поддержке. «Буду требовать с Минобразования Чувашии, чтобы все организации, связанные с сопровождением детей, действовали синхронно. Чтобы мы понимали, насколько эффективно работают все программы, все инструменты, которые позволяют детям развиваться», — сказал Олег Николаев. По его словам, необходимо определить их возможный эффект и разработать соответствующий план действий.

Справка «СЧ»

Дмитрий Альбертович Лиханов родился 8 ноября 1959 года в Кирове. По образованию — журналист, окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. В 2022 году получил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». С 15 февраля прошлого года — руководитель благотворительного фонда «Российский детский фонд», который прежде возглавлял его отец, бессменный руководитель и основатель фонда, писатель Альберт Лиханов.