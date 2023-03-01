И посыпались кирпичи…

Пятничный вечер в Чебоксарах был омрачен жилищно-коммунальным ЧП. В доме № 5 по улице Энгельса из кладки наружной стены стали выпадать кирпичи. Дом этот построили в 1966 году, капремонт провели в 2008-м…

Жаловаться на неблагополучный дом его жильцы начали еще раньше. 10 марта сотрудники прокуратуры и Госжилинспекции Чувашии провели проверку по факту намокания элементов облицовки. А 17 марта произошло частичное разрушение облицовочной части дома…

На место сразу выехали представители прокуратуры, ГЖИ, аварийных служб. «Территория, где могут пострадать люди от падения кусков облицовки, огорожена сигнальными лентами, — сообщил «Чувашинформу» руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашии Виктор Кочетков.

«Вопрос обеспечения безопасности жителей дома взял под личный контроль, — написал в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин. — Данный адрес находится под круглосуточным наблюдениес Управления ЖКХ». Спирин также сообщил, что специалисты подтвердили — угрозы для людей нет, и жильцы сейчас остаются в своих квартирах. Проинформировал он и о том, что обслуживающей организации предоставили автовышку для замены фасадной кладки в стене на месте намокания. А после того, как УК «Город» получит заключение независимой экспертизы, у Минстроя будет запрошен перенос сроков капитального ремонта кровли на более ранний.

Между тем, за работу взялись правоохранительные органы — прокуратура Ленинского района Чебоксар внесла представление в УК «Город» в связи с ненадлежащей работой по содержанию жилого дома. А следственные органы возбудили уголовное дело в связи с ЧП в доме № 5 на ул. Энгельса в Чебоксарах. Как сообщают в СУ СКР по Чувашии, «вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей работниками ООО УК «Город» по содержанию многоквартирного жилого дома произошло намокание наружной стены здания и частичное разрушение кирпичной кладки с выпаданием кирпичей, что создало опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан».

ИЗ ИСТОРИИ

Схожее ЧП, но большего масштаба, случилось в Чебоксарах почти девять лет назад. 12 сентября 2014 года в доме № 9 по улице Петрова произошло обрушение кладки дома. К счастью, обошлось без жертв. Но как рассказали корреспонденту «СЧ» жившие в доме люди, первые признаки предстоящего разрушения наблюдались задолго до происшествия — в стене появились трещины, начали вываливаться кирпичи… Жильцов тогда расселили по общежитиям. А сам дом после проведения экспертизы решено было снести. На его месте сейчас стоит современная многоэтажка.