Угрозы обрушения дома по ул. Энгельса нет, эвакуация не проводится

«В ситуации с домом 5 по ул. Энгельса мы видим, к чему ведет халатное отношение к вопросу своевременной очистки кровли. Из-за систематического пренебрежения УК «Город» своими обязанностями по очистке кровли от снега произошло намокание и частичное обрушение облицовки дома на 5-м этаже», — подчеркнул в своем телеграм-канале сити-менеджер Денис Спирин.

По результатам проверки, проведенной специалистами МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» и Госжилинспекции, установлено, что угрозы обрушения нет. Жильцы остаются в своих квартирах.

Капремонт кровли в доме 1966 года постройки проводился в 2008 году.

Управляющая компания заказала экспертизу состояния кровли, ее результаты будут готовы 20 марта.

Прилегающий к дому тротуар огорожен сигнальной лентой. Дом находится под постоянным наблюдением специалистов. По результатам полученной экспертизы будет принято решение о дальнейших действиях.