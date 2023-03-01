В Чувашии прошли командно-штабные учения спасателей

Спасали людей и качали воду

15 и 16 марта в Чувашии, как и во всех регионах России, прошли командно-штабные учения, в ходе которых спасатели отрабатывали действия по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и тушению природных пожаров. Старт тренировке спасателей в республике дал Глава Чувашии Олег Николаев, отметивший, что учения помогут совершенствованию знаний и навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В первый день учений у ледового дворца «Чебоксары Арена» состоялся смотр спасательной техники — от пожарных машин до компактных аэросаней. «Аэросани «Патруль» — вездеход, используемый для движения по льду и по воде, в том числе в период ледостава и во время схода льда», — пояснил начальник поисково-спасательного отряда Евгений Лукшин.

На смотре в одном ряду со спасателями стояли представители других ведомств — сотрудники полиции, медики, специалисты филиала «Россельхозцентра» по Чувашии. Их помощь тоже может пригодиться во время весенних ЧП, равно как и поддержка муниципалитетов. «На территории Чувашии сформирован общий реестр из 17 муниципальных образований, которые подвержены риску потопления, — сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения МЧС по Чувашии Юрий Антонов. — Мы проводим совместную работу с органами исполнительной власти и самоуправления по организации проведения превентивных мероприятий с целью снижения ущерба от паводковых вод».

После смотра начались сами учения, прошедшие в районе Чебоксарского речпорта. В ходе первого этапа сотрудники поисково-спасательной службы Чувашии оказали помощь пострадавшему, который провалился под лед. Его доставили на берег на аэромобильных санях и передали бригаде скорой медицинской помощи. На втором этапе в ходе обследования с помощью беспилотников условно подтопленной территории были обнаружены пострадавшие. На более вместительном судне на воздушной подушке их эвакуировали в безопасное место с тем, чтобы в дальнейшем доставить в пункты временного размещения. На третьем этапе с подтопленных территорий, в том числе домовладений, надо было перекачать паводковые воды за дамбу на безопасное место. С этой задачей успешно справился мощный спецавтомобиль, чей насос способен откачать до 130 литров воды в секунду. А сотрудники Роспотребнадзора и Росприроднадзора тем временем взяли пробы воды — чтобы произвести анализ и определить, соответствует ли она нормативам…

Во второй день учений в дело вступили огнеборцы. По замыслу тренировки, возгорание произошло в лесном массиве возле населенного пункта. Главной задачей спасателей было потушить условный пожар и не допустить его дальнейшего распространения, с чем они успешно справились. Всего было задействовано 144 человека и привлечено 35 единиц техники.

С поставленными задачами все участники учений справились, отметило руководство МЧС.

Между тем

Ранней весной в зоне риска оказываются рыбаки и дети — именно с ними чаще всего случаются ЧП на уже хрупком, подтаявшем льду. Как сообщают в МЧС по Чувашии, только в прошлом году спасатели республики 17 раз выезжали выручать провалившихся под лед граждан.

Анна Шуканова, Александра Борисова, Кирилл Наумов.