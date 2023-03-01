В Чувашии снимут «противотеррористический» фильм

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева в республике будет создан учебный фильм, задача которого — разъяснить школьникам, студентам, сотрудникам образовательных организаций правила поведения при вооруженном нападении на учреждения образования. Специальная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Минцифры и Минобразования Чувашии, УФСБ России по Чувашской Республике, МВД по Чувашской Республике и других компетентных ведомств, разрабатывает сценарий учебного фильма. Над проектом будут работать в Национальной телерадиокомпании Чувашии.
Опубликовано: 15 марта 2023 г.
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