В Чувашии снимут «противотеррористический» фильм

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева в республике будет создан учебный фильм, задача которого — разъяснить школьникам, студентам, сотрудникам образовательных организаций правила поведения при вооруженном нападении на учреждения образования. Специальная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Минцифры и Минобразования Чувашии, УФСБ России по Чувашской Республике, МВД по Чувашской Республике и других компетентных ведомств, разрабатывает сценарий учебного фильма. Над проектом будут работать в Национальной телерадиокомпании Чувашии.