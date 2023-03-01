Специалисты улучшили связь на берегах рек Малая Була и Хоршеваш

МТС, цифровая экосистема, обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей пяти населённых пунктов, расположенных на берегу рек Хоршеваш и Малая Була. Благодаря установке телеком-оборудования еще свыше тысячи человек могут оставаться на связи со своими близкими и пользоваться современными цифровыми сервисами.

В результате запуска дополнительного телеком-оборудования мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/c стал доступен в расположенных на реке Малая Була деревнях Новое Чурино, Новое Ищеряково, Карабаево и в селе Новое Байбатырево Яльчикского округа, а также в деревне Новые Атаи Красночетайского округа, расположенной на реке Хоршеваш.

Местные жители могут созваниваться с родными по видеосвязи и через мессенджеры, пользоваться государственными услугами онлайн, учиться и работать удаленно. А рыбаки – оставаться на связи и выкладывать фото с рыбалки сразу в социальные сети.