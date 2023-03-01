Столица региона подвела итоги и наметила новые планы

«Сердцу республики» — пристальное внимание

Каждый муниципалитет дорог для Чувашии, имеет свое значение и свой вес. Однако на Чебоксары, как на столицу и центр концентрации промышленности, культуры, образования и других сфер деятельности региона, направлено большое внимание, отметил Глава Чувашии Олег Николаев на подведении итогов социально-экономического развития главного города республики за прошлый год. В течение полутора часов говорили не только о достигнутых результатах, но и о волнующих горожан проблемах и планах на будущее.

Итоги подводились во время очередного 30-го заседания Чебоксарского городского Собрания депутатов в большом зале администрации Чебоксар. Кроме народных избранников, на столь важном событии присутствовали руководители и представители государственных и территориальных органов власти, общественники, члены Совета старейшин, молодежного правительства города, СМИ.

Депутаты позовут на субботники

Глава города Евгений Кадышев напомнил, каким непростым во всех отношениях был минувший год. «На защиту жителей Донбасса и безопасности России встали наши братья, друзья, — сказал он. — Среди них находится и наш коллега — депутат городского Собрания седьмого созыва Юрий Богданов. За выполнение боевых задач Указом Президента РФ член городского молодежного парламента Андрей Шакулов награжден медалью «За отвагу». Мы гордимся друзьями и всеми земляками, которые сейчас выполняют почетную обязанность по защите своей Отчизны, и всегда будем хранить память о тех, кто не вернулся с поля боя».

Поблагодарив коллег за совместную работу, Кадышев отметил, что в прошлом году принят ряд нормативных правовых актов, важных для столицы, депутатами решено немало вопросов, волнующих чебоксарцев. Глава Чебоксар обратил внимание, что проводилось больше выездных комиссий совместно с горожанами, в результате чего дело двигалось быстрее. «Одна из приоритетных задач депутатов — помощь людям, поэтому каждый из нас добросовестно отрабатывает наказы избирателей, которые поступают», — уверенно заявил глава города.

Волнуют чебоксарцев вопросы благоустройства дворов, ремонта и строительства образовательных учреждений. Так в 2022-м году по наказам горожан были приведены в порядок 38 дворов, сообщил Кадышев. «В планах отремонтировать еще столько же дворов. Мы намерены участвовать в благоустройстве, будем выходить вместе с избирателями на субботники, общаться с гражданами», — пообещал председатель Чебоксарского городского Собрания депутатов.

По бульварам, дорогам и мостам

Почти час длился доклад главы администрации Чебоксар Дениса Спирина о социально-экономическом развитии города. Он отметил, что в своей деятельности администрация Чебоксар опирается на сквозную стратегию «ESG», которая основывается на трех китах — окружающей среде, социальном развитии и корпоративном управлении. Эта концепция, по мнению Спирина, отвечает запросам населения, среди которых наряду с наличием стабильной работы и конкурентной зарплаты на первых местах стоят вопросы качества образования, здравоохранения, комфортной городской среды и экологии.

«Выбранная стратегия дает ощутимые результаты, — заверил руководитель администрации. — Так, в прошлом году столица Чувашии вошла в ТОП-15 городов устойчивого развития, где комфортно жить, работать, растить детей и строить свой бизнес».

Большие возможности городу дают нацпроекты. В 2022 году, по словам Спирина, активно шла реализация нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Оздоровление Волги». Благодаря программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» велась модернизация 14 канализационных насосных станций общей стоимостью 1,85 млрд рублей. В результате снижена вероятность попадания сточных вод в Волгу. Нынче продолжится реконструкция загородного коллектора по Марпосадскому шоссе.

Кроме того, в Чебоксарах в прошлом году стартовал пилотный эксперимент по созданию инфраструктуры для личного электротранспорта. Станции электроподзарядки, по мнению главы администрации, позволят жителям и гостям столицы бережнее и ответственнее относиться к окружающей среде.

Большой блок отчета Спирин посвятил благоустройству, что ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году в городе преобразились четыре общественных пространства, по двум из них работа продолжится. В Обиковском лесу до 20 июня должны обустроить детскую и спортивную площадки, а на Школьном бульваре до 30 сентября обновят тротуары, установят уличную мебель, систему освещения и видеонаблюдения.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в минувшем году отремонтировано 10 км городских дорог. В этом году запланирован ремонт 15 участков дорог общей протяженностью 11,4 км. А в апреле начнется масштабный капремонт Октябрьского моста. «Возможны затруднения по данному проезду. Прошу граждан отнестись с пониманием, поскольку все делается только во благо самих горожан», — предупредил глава администрации.

Радует, что завершается реконструкция автодороги по улице Гражданской. По допсоглашению объект должны сдать до 1 июля 2023 года. Сейчас, по словам градоначальника, дорога готова на 87%, осталось доделать тротуары и заасфальтировать улицу. Напомнил он и о том, что заключен контракт «жизненного цикла» на капремонт Лапсарского проезда.

В лифтах обещан прорыв

Отчитался Денис Спирин и о том, как капитально ремонтировались многоквартирные дома и благоустраивались дворы в минувшем году. И обещал нынче настоящий прорыв по замене лифтового оборудования в жилом фонде.

«Не секрет, что по лифтам в городе достаточно тяжелая ситуация, — обратил он внимание. — Но впервые с начала реализации программы капитального ремонта на замену лифтового оборудования из бюджетов республики и города выделяется 116,5 млн рублей. Благодаря бюджетным субсидиям в 16 многоквартирных домах будет дополнительно отремонтировано еще 50 лифтов». Кстати, по данным администрации Чебоксар, на сегодня в план по замене или модернизации включено 1200 лифтов — это треть лифтового хозяйства жилищного фонда города.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Наша совместная работа позволяет наращивать темпы развития города Чебоксары, снижать расходы, в частности, на обслуживание его долга. За два года они снизились более чем в два раза. Это хороший результат. И этого мы добились благодаря привлечению федеральных бюджетных кредитов. В частности, буквально на днях из федерального бюджета Чебоксарам предоставлен бюджетный кредит в 143 млн рублей».

В 2022 году в Чебоксарах введено 385 тыс. квадратных метров жилья. 12 многодетных семей получили долгожданные квартиры. Гражданам, относящимся к категории «дети-сироты», по договорам специализированного найма приобретены 73 квартиры, в планах — закупить еще 150. «Последние четыре года очередь на получение жилья двигалась очень медленно. Благодаря Указу Главы Чувашской Республики Олега Николаева о повышении социального благополучия многодетных семей нам удалось кардинально изменить ситуацию», — сообщил Спирин. Поэтапно, по его словам, уменьшается и число обманутых дольщиков.

Рассказал глава администрации и о строительстве образовательных учреждений, о планирующемся капитальном ремонте в школах. Остановился на том, что есть потребность в школьных автобусах. На сегодня имеющегося транспорта недостаточно: автобусы подвозят порядка 700 ребятишек из микрорайонов Соляное и Садовый, поселка Чандрово и Заволжья.

Озвучены были и итоги туристического сезона. По словам Дениса Спирина, город с честью несет звание жемчужины речного туризма: турпоток за прошлый год увеличился на 30%. Обнадеживающе звучали итоги и по экономическим показателям: в Чебоксарах сохранилась положительная динамика. Индекс промышленного производства городских предприятий составил 107,2% к аналогичному периоду прошлого года, оборот организаций увеличился на 9,1%, объем отгруженных товаров — на 24,1%.

Отмечено снижение муниципального долга. «Благодаря поддержке Правительства Чувашии и лично Главы региона Олега Николаева и депутата Госдумы Анатолия Аксакова мы получили льготный кредит — 1,1 млрд рублей, что позволило уйти от коммерческих кредитов и сохранить деньги в бюджете города. Итого, уменьшение задолженности составило порядка 207 млн рублей», — отметил Спирин…

Завершая выступление, глава администрации сказал, что столица стоит на пороге больших изменений и что он лично готов обсуждать возможные варианты развития с депутатами. А также добавил, что в Год счастливого детства в Чувашии администрация направит усилия и на охрану и укрепление здоровья детей, повышение доступности социальной поддержки семьям с детьми, создание условий для развития подрастающего поколения. Безусловно, в особой зоне внимания будут семьи участников СВО. «Сегодня на каждую семью составлен паспорт. Мы знаем их потребности, помогаем по первому же обращению», — заверил Денис Вадимович.

В городе все теснее

После доклада депутаты задали главе администрации свои вопросы. По поводу нехватки выездов и въездов в новых микрорайонах Денис Спирин согласился, что проблема актуальная. «Допланировка выездных групп очень важна. Пре-дусмотрим этот момент в мастер-плане. Попытаемся построить новые дороги-дублеры, которые разгрузят имеющиеся выезды. Также в этом году будет определяться разработчик генплана Чебоксар, где заложим и вопросы по обустройству развязок и расширению дорог, чтобы в будущем избегать ситуаций, когда микрорайон упирается в маленькую дорожку, которую даже невозможно расширить».

Не услышали депутаты в отчете, и что было сделано за 2022 год, чтобы обеспечить земельные участки, выделяемые многодетным семьям, инфраструктурой. «В прошлом году неоднократно проводились совещания по возможности проектирования на земельных участках. Расходы на такие работы — от разработки до введения в эксплуатацию объектов инфраструктуры — от 500 млн рублей. Собственные доходы города не позволяют разрабатывать такие масштабные проекты. Будем искать федеральные источники для возможности включения данных объектов в развитие», — ответил Денис Спирин, добавив, что ведется работа и по привлечению новых земельных участков для многодетных. На территории города свободной земли нет, поэтому ее ищут в ближайших районах. Впрочем, и там участки в дефиците, сообщил глава администрации.

Свои замечания и дополнения высказал и Глава Чувашии. В частности, по участкам для многодетных семей Олег Николаев добавил, что дал поручение в течение полугода разработать механизм выделения денежной компенсации многодетным взамен предоставления земельного участка.

Отдельный вопрос

Почему так много снега?

«Хочу обратить внимание коллег на проблему, с которой сталкиваемся уже два года подряд, — это вывоз снега с городских улиц», — включил в свое выступление вопрос, интересующий многих чебоксарцев, Денис Спирин.

Руководитель администрации разъяснил, что с 2022 года по решению арбитражного суда вывоз, складирование и дальнейшая утилизация снега проводится только на специализированных полигонах. А таковых в Чебоксарах нет. Поэтому впервые были выделены средства не только на уборку, но и на утилизацию. В городском бюджете на зиму 2022-2023 года заложена сумма, равная оплате вывоза 55 тыс. тонн снега.

«По факту уже вывезено 58,5 тысячи, а это 4133 рейса. Также работает снегоплавильная станция, но ее мощность небольшая — за сезон она переплавила 3,5 тыс. тонн снега», — сообщил Спирин. И для сравнения добавил, что в 2021 году с улиц города было вывезено за зиму всего 28 тыс. тонн снега, а до принятия вышеупомянутого постановления обычно на полигон в районе тракторного завода вывозилось от 80 до 120 тыс. тонн снега. Нетрудно подсчитать, сколько нужно денег, чтобы утилизовать такую массу: услуги хранения, которые предлагают профильные компании, составляют 1000 рублей за тонну.

«Это, прежде всего, опросы населения, работа с депутатским корпусом, бизнесом. К концу года мы должны получить стройное видение реализации нашей градостроительной политики в рамках агломерации, сердце которой — города Чебоксары и Новочебоксарск», — обозначил Олег Николаев.

Отдельно обратился Глава Чувашии к депутатам городского собрания, призвав каждого взять в зону своего внимания семьи военнослужащих, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне СВО, и прежде всего тех, кто потерял кормильца…

После перерыва 30-е заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов продолжило работу. Председатель Контрольно-счетной палаты Чувашии Светлана Аристова доложила о результатах контроля за использованием бюджетных средств и муниципального имущества Чебоксар. Предложения по устранению определенных недостатков палата направила в администрацию города. Начальник управления МВД по Чебоксарам Александр Темнов рассказал о деятельности своего ведомства. В частности, бурное обсуждение депутатов вызвал вопрос, касающийся недавних конфликтов между чебоксарскими подростками — последователями разных молодежных субкультур. Свой отчет представил и городской Совет старейшин. Рассмотрены были и другие вопросы.

КСТАТИ

Озвучил Денис Спирин и транспортные перспективы города. Сегодня Чебоксары, как и Новочебоксарск, готовятся к передаче троллейбусного управления под крыло региона. Региональным правительством разрабатывается законопроект о внесении изменений в бюджет Чувашии. По словам Олега Николаева, на развитие предприятия по транспортному обслуживанию населения планируется предусмотреть более 800 млн рублей. Деньги направят на закупку 21 троллейбуса, а также реконструкцию тяговой подстанции.