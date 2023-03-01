«Росагролизинг» поддержит технику чувашских производителей

И продолжит сотрудничество с аграриями

АО «Росагролизинг» может включить в свой каталог продукцию предприятий Чувашии. Такая перспектива обсуждалась на встрече Главы республики Олега Николаева с генеральным директором компании Павлом Косовым.

Лизинг — один из ключевых инструментов технической модернизации АПК региона. На сегодня в реестре контрагентов АО «Росагролизинг» состоит 101 сельхозтоваропроизводитель Чувашии. В 2022 году им поставлено 12 единиц техники на сумму 87,5 млн рублей, в нынешнем году — уже 15 единиц на 65,1 млн рублей. Всего же с 2002 года в республику поступило более 1,1 тыс. единиц техники на 1,1 млрд рублей.

ПАВЕЛ КОСОВ,

генеральный директор АО «Росагролизинг»: «Чувашская Республика остается для нас важным стратегическим партнером. С 2002 года мы поставили на поля региона свыше 1,1 тысячи единиц техники на 1,1 миллиарда рублей. В текущем году мы также планируем поставлять технику и оборудование в лизинг. Кроме того, вместе с нами сельхозтоваропроизводители могут реализовать под ключ такие проекты, как элеваторные, тепличные и животноводческие комплексы, заводы по глубокой переработке сельхозпродукции или приобретать имущество для смежных с АПК отраслей.

В связи с многочисленными обращениями и в целях наращивания объемов обновления парка техники на условиях лизинга, акционерным обществом предварительно одобрены лимиты финансирования 146 аграриям Чувашии на общую сумму около 4,7 миллиарда рублей. Это рекордная сумма за всю историю сотрудничества с республикой».

Встречи с руководителями «Росагролизинга» проходят регулярно, и после каждой появляется новый импульс для развития АПК в части обновления технического парка, отметил Олег Николаев. Такой импульс «созрел» и в настоящий момент — речь идет о поддержке продвижения хмелеуборочных машин и тракторов малой и средней мощности местного производства.

Хмелеводство становится все более перспективной отраслью для Чувашии, интерес представляет оно и для других регионов. А значит, и там могут быть востребованы хмелеуборочные машины, выпускаемые в республике. На базе Чувашского государственного аграрного университета создан научно-технический центр, в который войдут и производители данной техники. И тут поддержка «Росагролизинга» в части продвижения техники может оказаться неоценимой.

«Мы вместе не стояли на месте», — в рифму ответил Павел Косов. Минувший год для рынка сельхозтехники оказался, без преувеличения, драматичным из-за ухода зарубежных поставщиков. Но стали наращивать мощности отечественные. Компания, безусловно, заинтересована в расширении своей номенклатурной линейки продуктами, предоставляемыми в льготный лизинг. С точки зрения развития локальных программ, к которым можно отнести хмелеводство, «Росагролизинг» готов подготовить отдельную программу по технике для этой отрасли. «Также хорошей синергией для аграриев является льготная программа «Росагролизинга» в совокупности с региональной программой субсидирования приобретения техники. Мы горячо это приветствуем и уверены, что такой подход простимулирует дальнейшее обновление парка техники в регионе», — констатировал Павел Николаевич.

В свою очередь Олег Николаев отметил, что в республике господдержка начала синхронизироваться с программами «Росагролизинга», способствующими повышению доступности техники. Ведь это упрощает жизнь аграриев, благодаря новой технике и новым технологиям меняются поля, растет производительность. В целом на основе своевременно принятых решений по господдержке технической и технологической модернизации АПК республики в 2020-2022 годах совершен настоящий прорыв в перевооружении сельхозпроизводства. Вырос уровень субсидирования затрат при приобретении техники с 15% до 40%. Как итог — рост энергообеспеченности АПК со 111 лошадиных сил на 100 га посевной площади на начало 2020 года до 128,1 в 2022 году. За это время приобретено 3200 единиц техники, что почти в два раза больше показателя 2017-2019 годов. АО «Росагролизинг» было предложено установить дополнительные преференции по лизинговым программам на приобретение российской промышленной продукции, к примеру, в части возможности выплаты авансов при заключении договоров купли-продажи с производителями российской техники в размере до 50%.

Разговор был продолжен на заседании круглого стола с участием сельхозпроизводителей и представителей машиностроительных предприятий республики. Руководитель департамента продаж «Росагролизинга» Алексей Иванов рассказал о продуктах компании как эффективном инструменте поддержки АПК. Отмечалось, что с Чувашией «Росагролизинг» работает на протяжении всей своей деятельности. Более двух третей реализуемых в регионе программ востребованы в рамках проводимых здесь акций. Больше всего чувашские сельхозпроизводители приобретают в лизинг самоходную технику. Участники круглого стола интересовались конкретными предложениями компании с целью дальнейшего заключения договоров.

На заседании была затронута и тема повышения ценовой доступности сельхозтехники путем производства экономичных машин и оборудования. В этой связи был презентован проект освоения выпуска семейства фронтальных погрузчиков с гибридным электроприводом.

В ходе поездки в республику Павел Косов побывал на ряде машиностроительных предприятий. В частности, ознакомился с производственными площадками «Волжского комбайнового завода», который является партнером «Росагролизинга» с 2020 года. За это время в продукцию завода, поставляемую в регионы страны, было инвестировано более 150 млн рублей.