Борис Манджиев: «Национальный театр — это целый мир»

Автор: Мария МитинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С чувашскими актерами работает режиссер из Калмыкии

Узнав о том, что в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля готовят премьеру повести Михаила Юхмы «Шурсямга, молодой волк», наверняка многие наши театралы провели интересную параллель. Мюзикл «Во мне душа Пихампара», поставленный в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова семь лет назад, тоже посвящен теме дикого зверя, пришедшего из мира первозданной природы и вступившего во взаимодействие с человеком. И там, и тут в повествование вовлечены охотники, учинившие жестокую расправу, высшие силы, незримо управляющие сюжетными нитями, и возлюбленная в образе прекрасной волчицы как символ воли и избавления от гнета. Что это — простое совпадение или в выборе главного героя заключен некий сакральный смысл?
— Волк издавна считался покровителем и вождем многих тюркских племен, — пояснил режиссер, заслуженный деятель искусств России, а также республик Калмыкия и Тыва Борис Манджиев. — В частности, в одном из преданий говорится о том, что в далекой древности некий злой царь поработил чувашский народ. Он сеял смуту и раздор, сжигал места жертвоприношений, дабы разорвать связь с духами предков, и забирал в жены самых красивых девушек. Когда же последняя из них родила ему сыновей-близнецов, не поскупился и на радостях даровал людям свободу. Те решили воспользоваться внезапной добротой властителя и переселиться на другую территорию, но заблудились и попали в пустыню, где окончательно потеряли надежду на спасение. И вдруг, умирая от жажды и голода, увидели волка, который вывел их на берег большой реки и исчез столь же внезапно, как и появился, а на земле вновь воцарились благодать и спокойствие.

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ,
создатель театра «Школа драматического искусства», педагог Бориса Манджиева на режиссерском факультете ГИТИСа:
«Режиссура требует невообразимого количества знаний. Редкой и глубочайшей образованности. Возрождение театра всегда начиналось и будет начинаться с образованнейших людей, с представителей национальной культуры, усвоивших и культуру мировую. Театр — исключительно национальное явление. И когда он существует там и передается из рук в руки, тогда он имеет колоссальную силу».

Бориса Наминовича приглашают во многие города страны (в Уфе, например, его личный режиссерский список насчитывает уже семнадцать работ), но с Чебоксарами дружба только начинается. В прошлом году по инициативе директора Елены Васильевны Николаевой тюзовский репертуар пополнила еще одна повесть Михаила Юхмы «Кукушкины слезы», на очереди — «Король Лир» для актеров-кукольников. Кстати, постановщику не раз доводилось бывать в Лондоне в знаменитом театре «Глобус», где когда-то играл сам Уильям Шекспир, и смотреть его пьесы в оригинале (опыт для нашей труппы бесценный). На вопрос, откуда режиссеру из Элисты известно о чувашских божествах Керемете и Тура, богатырях Улыпе и Сьер-батыре, мастер ответил:
— Я стараюсь не ограничивать себя рамками того произведения, над которым непосредственно работаю, и всегда пытаюсь расширить угол зрения, представив материал в контексте истории народа, его культурного наследия, фольклора, эпоса, религиозно-обрядовой системы. Нахожу соответствующую литературу, погружаюсь в поэзию и музыку, если позволяет время, посещаю музей. Одним словом, напитываюсь народным духом, ведь, по сути, все накопленные веками легенды, ритуалы, обряды и языческие священнодействия — уже само по себе театр, а любая национальная труппа, будь то Махачкала, Кызыл или Саранск, — не просто актерский ансамбль. В ней заключен целый мир, самобытный, диковинный, яркий, ни на какой другой не похожий, где через слово, жест, элементы костюмов и декораций зритель обретает связь со своими корнями, знакомится с традициями, обычаями, истоками, и это первостепенно. Радует, что у нынешней молодежи в отличие от поколения 1990-х, когда к малым народам относились как к безликой единообразной массе, есть понятие национальной принадлежности и желание быть частью этнического братства. Более того, становится модным интересоваться культурой своего края, совмещать в одежде архаику и современность, голосовать за песни в национальных хит-парадах. У нас в Калмыкии читают рэп на родном языке и скачивают на телефон электронный русско-калмыцкий словарь, где каждый желающий может буквально за пару секунд узнать перевод или научиться складывать простейшие фразы. Ощущается активный рост национального самосознания и гражданской идентичности. Думаю, существенную роль здесь играет театр.

По словам Бориса Манджиева, больше всего его вдохновляет интернациональность постановочной команды. Инсценировку повести написала студентка второго курса Литературного института имени А.М. Горького, молодой и талантливый драматург Рената Насибуллина. Музыку сочинил композитор из Горно-Алтайска, выпускник Новосибирской консерватории, заслуженный артист Республики Алтай Александр Трифонов, известный как основатель этно-группы «Новая Азия». Также в спектакле звучат мелодии Аркадия и Гиляны Манджиевых. Над пластикой работает заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Российской театральной премии «Арлекин» в номинации «Лучший балетмейстер» Рамиза Мухаметшина, внесшая значительный вклад в развитие Башкирского академического ансамбля народного танца имени Ф. Гаскарова. Декорациями и костюмами занимаются главные художники Рязанского театра кукол и Чувашского театра юного зрителя Анна Репина и Лариса Комиссарова. Премьера назначена на 10 марта. Фото Валерия Панфилова

Тут, конечно же, сразу вспомнились спектакли «Сердце матери» и «Араш». Борис Манджиев поставил их в Национальном драматическом театре имени Б. Басангова, где свыше тридцати лет занимает пост художественного руководителя, и привез в столицу Чувашии в октябре 2014 года в рамках обменных гастролей. Жанр второго определен как реквием, там рассказывается о массовой депортации калмыков в Сибирь и о том, какую страшную цену заплатили за светлое будущее своих потомков наши деды и прадеды. Однако, несмотря на историзм и глубокий взгляд в прошлое, театральная материя дышит свежестью и новизной. Там нет эффектных батальных сцен с большим количеством массовки, а актеры не носят транспаранты, не машут флагами и не кричат «ура». Но от этой жуткой тишины, закутанной в грубое шинельное сукно, подсвеченной бледными зрачками железнодорожных фонарей и пронзенной голоском исхудалого мальчугана, ждущего отца с фронта, все происходящее воспринимается еще болезненнее, острее и горче. Будто в раскаленном до предела воздухе натянута невидимая струна, которая вот-вот лопнет, и тогда случится нечто непоправимое.
— Патриотизм ведь тоже бывает разным. Внешним и внутренним, если можно так выразиться. С восклицательным знаком и ферматой. Вопрос в том, как точнее. Вообще мы с артистами до всего доходим вместе, интуитивно, через поиск, нащупывая, выстраивая, рефлексируя. Известна только конечная цель, а вот как сложится сам путь, во многом зависит от них. Бывает, что одну сцену репетируем целый день. К счастью, ваши актеры работы не боятся, а задач между тем непочатый край. И смысловых, и эмоциональных, и пластических. Колоссальная нагрузка лежит на исполнителях ролей волка, волчицы и охотника Сергее Никитине, Владимире Свинцове, Антонине Казеевой и Николае Тарасове, которым приходится балансировать на грани крайнего, почти животного натурализма и высокой художественности, сочетая внутреннюю поэтику образов с четко очерченным рельефом внешнего рисунка. И в конечном счете прийти к единому знаменателю. Правда, до сих пор не уверен, случается ли такое в театральном процессе, ведь спектакль — вечно меняющаяся субстанция…

Опубликовано: 27 февраля 2023 г.


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