Чебоксарцы поддержали защитников Отечества

Их ждут, за них переживают…

Вдохновляющие слова, теплые поздравления, патриотические песни звучали на торжественном концерте в Чебоксарах, посвященном Дню защитника Отечества. Под флагами страны и республики на Красной площади собрались свыше трех тысяч горожан.

Поздравить с праздником и поддержать защитников Родины, и в особенности тех бойцов, кто сейчас сражается на передовой, пришли люди самых разных возрастов и профессий — школьники, студенты и ветераны, представители органов власти и политических партий, коллективы предприятий и образовательных организаций, общественные объединения и союзы.

Чебоксарцы дружно, стоя плечом к плечу, подпевали выступающим на сцене артистам, скандировали: «За победу! За наших! За правду!» Словом, люди согревались не только горячим чаем из полевой кухни — теплой и душевной была сама обстановка. За единый порыв, за искреннюю веру в наших ребят и в их победу поблагодарил всех, кто пришел на концерт и принял участие в его проведении, Глава Чувашии Олег Николаев.

«Уже год русский солдат вынужденно борется с фашизмом и неонацизмом на территории бывшей Украины, где живет наш братский славянский народ», — напомнил руководитель региона, отметив, что Родина сейчас остро нуждается в нашей защите. Многочисленные победы и ратные подвиги наших предков, по словам Олега Николаева, сегодня служат примером и позволяют смело смотреть вперед.

Слова благодарности звучали и в адрес каждого жителя республики, кто делает свой вклад в народное единство, кто по велению сердца помогает землякам, участвующим в спецоперации, кто общими силами собирает и отправляет в зону СВО гуманитарные грузы, снаряжение, оборудование, технику и многое другое. Олег Николаев подчеркнул, насколько значима такая поддержка: «Нашим бойцам важно знать, что дома их ждут, что за них переживают».

С праздником поздравили защитников Отечества и председатель Госсовета республики Леонид Черкесов, военком Чувашии Бахтиер Холиков, почетный гражданин Чебоксар Иван Долгушин. «В такие моменты невозможно не испытывать особое душевное волнение», — поделился впечатлениями от концерта и глава администрации Чебоксар Денис Спирин.