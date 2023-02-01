27 февраля Глава Чувашии Олег Николаев проведет пресс-конференцию

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Максима Васильева из архива редакции

В ней примут участие более 50 журналистов федеральных, республиканских и районных средств массовой информации.

Впервые освещать пресс-конференцию Главы республики будут участники школьных и студенческих медиастудий.

Начало — в 11 часов.

🛰 Прямая трансляция будет вестись:

▶️ в  телеграм-канале Главы Чувашии;

▶️ на его странице в VK,

▶️ в группе «Чувашская Республика» в ВКонтакте;

▶️ в эфире Национального телевидения Чувашии.

📝 Текстовая трансляция на русском и чувашском языках будет доступна в телеграм-каналах «Чувашинформа» и «Хыпара».

Опубликовано: 25 февраля 2023 г.


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