27 февраля Глава Чувашии Олег Николаев проведет пресс-конференцию

В ней примут участие более 50 журналистов федеральных, республиканских и районных средств массовой информации.
Впервые освещать пресс-конференцию Главы республики будут участники школьных и студенческих медиастудий.
Начало — в 11 часов.
🛰 Прямая трансляция будет вестись:
▶️ в телеграм-канале Главы Чувашии;
▶️ на его странице в VK,
▶️ в группе «Чувашская Республика» в ВКонтакте;
▶️ в эфире Национального телевидения Чувашии.
📝 Текстовая трансляция на русском и чувашском языках будет доступна в телеграм-каналах «Чувашинформа» и «Хыпара».