Российские военные поблагодарили семью из Чебоксарского района за подарок

«Тавтапуç! Все работает и приносит пользу»

Как хорошо, что есть люди, которым ни за что не сидится на месте: когда кому-то нужна помощь, они первыми готовы нести свет, добро, пользу в любое время дня и ночи. Кто-то, кто в основном привык жить для себя, может быть и не поймет их порывы, а мы, пожалуй, снимем перед ними шляпу — на таких отзывчивых сердцах мир и держится…

Многие из них сейчас помогают нашим бойцам, участвующим в спецоперации. На страницах «СЧ» мы рассказываем не только о самоотверженной работе волонтеров, благотворительных фондов и общественных организаций, но и о помощи, оказываемой бойцам в частном порядке. Так, в конце января писали о чебоксарской семье Матвеевых, регулярно отправляющей на фронт посылки с полезными для солдат вещами. А на днях рассказали о верной читательнице нашей газеты Татьяне Ивановне, тоже присоединившейся к помощи участникам СВО.

Не остались в стороне и супруги Валерий Фадеевич и Вера Никифоровна Виноградовы из деревни Шоркино Чебоксарского района, а также их взрослые дети — сын Игорь и дочь Ирина. Семья Виноградовых довольно известная в районе. Ведь Валерий Фадеевич — человек увлекающийся и энергичный, краевед-исследователь, который на протяжении многих лет кропотливо собирает исторические сведения о малой родине и вынашивает идею создания в Шоркино музея. Кстати, в родную деревню вместе с женой он вернулся, будучи на заслуженном отдыхе. А трудовую деятельность провел в Чебоксарах: работал инженером, занимался электротехникой, строительством, и даже был тренером (еще в 1969 году Валерий Виноградов получил звание мастера спорта СССР по велоспорту). Ну а Вера Никифоровна более 30 лет работала водителем троллейбуса. К слову, ее фотография до сих пор висит на Доске почета Чебоксарского троллейбусного управления.

Более полувека Виноградовы живут вместе, как говорится, душа в душу. Радуют своими успехами их и дети, и внуки. Дочь Ирина — доктор медицинских наук, заслуженный врач Чувашии, возглавляет Перинатальный центр Республики Марий Эл. Сын Игорь — предприниматель. Он, кстати, первым и предложил помочь участникам спецоперации, среди которых есть и его друзья — военные корреспонденты. Сначала Игорь перечислил деньги на приобретение квадрокоптера. А потом Виноградовы, собравшись на семейном совете, решили отправить в зону СВО свой УАЗик, рассудив, что нашим бойцам он будет нужнее.

«У нас с Верой Никифоровной всегда было желание чем-то помочь. Мы же следим за ситуацией в СМИ, всегда переживаем, как там наши на фронте. Двое молодых парней из Шоркино сейчас там. У племянницы муж отправился на восстановление Мариуполя. Как тут остаться безучастным?» — рассказал Валерий Фадеевич.

Отец и сын взялись за ремонт «буханки», однако без специалистов дело не обошлось. К сожалению, местные станции техобслуживания отказались восстанавливать машину, а вот мастера из Ростовской области охотно согласились, перебрали двигатель, подвеску и привели автомобиль в порядок, без всяких денег. Игорь придумал, как переправить машину. Как дальнобойщик, он часто перевозит грузы на своей фуре и как-то принял заказ доставить товары в Симферополь, нашлось место и для УАЗика.

Тем временем Валерий Фадеевич и Вера Никифоровна стали собирать гостинцы — не отправлять же бойцам пустую машину. Упаковали в банки мед со своей пасеки, дочь Ирина купила полсотни медицинских аптечек для оказания первой помощи. Погрузили генератор, автономный дизельный отопитель, чтобы ребята могли согреваться и в машине, и в блиндажах, расходные средства для эксплуатации машины.

Узнав, что Виноградовы отправляют на фронт подарки, к сбору присоединились родные, друзья, односельчане — передали тушенку, консервы, лекарства, рации, теплые вещи и предметы первой необходимости.

Как же радовались Виноградовы, получив видеопривет с благодарностью от российских военных. «Все работает и приносит пользу», — сообщил один из бойцов, кстати, родом из Чувашии. И отдельно сказал спасибо Валерию Фадеевичу за присланную им книжку об истории чувашского народа, которую краевед написал сам. «Тавтапу?, очень интересно, читаю потихоньку», — порадовал сердце дарителя отзывчивый земляк.